Яркое ДТП на ЗСД: юный водитель «Мерседеса» врезался в отбойники и «Лексус»

ДТП произошло вчера в 13:44 на 48-м километре ЗСД. По предварительной версии, 22-летний мужчина на «Мерседесе» не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части, врезался в ограждение и в ехавший попутно «Лексус» под управлением 40-летнего водителя. Единственный пострадавший — 7-летний пассажир «Лексуса». Его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.



По данным «Фонтанки», внедорожник Mercedes-Benz GLE 350 перебрал отбойники с обеих сторон. Вторая машина — Lexus RX350. Мальчик сидел сзади, был пристёгнут ремнём безопасности. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома лба. Про водителя «Мерседеса» известно, что ему 22 года, он живёт в Петербурге, официально нигде не работает. В 2022–2023 годах к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

