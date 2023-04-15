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    В Петербурге с 16 апреля на полгода перекроют внешнее кольцо КАД

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    На 6 месяцев полностью перекроют участок внешнего кольца КАД между развязками с ЗСД и Приморским шоссе, 15 апреля сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Частичное перекрытие магистрали связано с реконструкцией дорожного полотна, которая позволит расширить 11-километровый участок до трех полос в каждом направлении.

    В ожидании расширения автопотокам придется втиснуться в одну полосу.

    Все работы управление обещает закончить 31 августа 2023 года, движение по обновленным полосам запустят 15 октября. Еще на трех участках КАД ограничат движение до 18 апреля для проведения весенней уборки.

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    КАДЗСДПриморское шоссе
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