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    Три участка КАД одновременно сузят для весенней уборки

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На кольцевой дороге Петербурга одновременно ограничивают движение на трех участках. Там убирают смёт в разделительной полосе.

    С 14 по 18 апреля перекрыта четвертая полоса на участках с 51-го по 45-й километр и с 39-го по 34-й километр внешнего кольца КАД — от Мурманского до Колтушского шоссе и от Рябовского шоссе до Пискаревского проспекта, а также третья полоса на участке с 80-го по 85-й километр внутреннего кольца — от Таллинского до Красносельского шоссе, сообщает 14 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На свободных полосах при этом ограничена скорость до 50 км/ч.

    Весенней уборкой на кольцевой занимается АО ПО «РосДорСтрой». Работы будут вестись круглосуточно, в две смены.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургКАДОграничения движения транспортаУборка дорог
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