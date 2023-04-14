Три участка КАД одновременно сузят для весенней уборки

На кольцевой дороге Петербурга одновременно ограничивают движение на трех участках. Там убирают смёт в разделительной полосе.
С 14 по 18 апреля перекрыта четвертая полоса на участках с 51-го по 45-й километр и с 39-го по 34-й километр внешнего кольца КАД — от Мурманского до Колтушского шоссе и от Рябовского шоссе до Пискаревского проспекта, а также третья полоса на участке с 80-го по 85-й километр внутреннего кольца — от Таллинского до Красносельского шоссе, сообщает 14 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На свободных полосах при этом ограничена скорость до 50 км/ч.
Весенней уборкой на кольцевой занимается АО ПО «РосДорСтрой». Работы будут вестись круглосуточно, в две смены.