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    Стало известно, кто привезет в Петербург автобусы на 3,5 млрд рублей. Они подешевели и размножились

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    Петербургский «Пассажиравтотранс» подвел итоги двух аукционов на поставку автобусов большого класса. В итоге стоимость контрактов останется максимальной, а вот автобусов по ним привезут больше.

    Речь идет о двух аукционах на 1,75 млрд рублей каждый, которые были объявлены 24 марта. В каждом случае требовалось поставить по 88 автобусов большого класса, по одному контракту — до июля, по второму — до октября. Протоколы опубликованы накануне, однако они обезличены. Все, что по ним видно, — это существенное снижение цены: в одном случае до 1,56 млрд, в другом — до 1,44 млрд.

    По данным «Фонтанки», победителям предложено на сумму снижения увеличить объем поставки. То есть сами контракты с ними заключат по цене аукциона, но они должны будут привезти больше автобусов, чем предполагалось. В сумме их количество вырастет на 31 — то есть вместо 176 автобусов по 2 контрактам подрядчики поставят 207. Собеседники «Фонтанки» называют компании МАЗ и «Волгабас».

    До этого ПАТ объявлял также несколько аукционов на закупку подвижного состава, в частности «гармошек», почти на такую же сумму, а также автобусов для маршрутов в Пулково. Осенью была еще одна крупная закупка более чем на 200 машин. О том, по каким ценам город закупает подвижной состав, — читайте на «Фонтанке».

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    ПассажиравтотрансПокупка автобусовПетербург
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