Стало известно, кто привезет в Петербург автобусы на 3,5 млрд рублей. Они подешевели и размножились

Петербургский «Пассажиравтотранс» подвел итоги двух аукционов на поставку автобусов большого класса. В итоге стоимость контрактов останется максимальной, а вот автобусов по ним привезут больше.

Речь идет о двух аукционах на 1,75 млрд рублей каждый, которые были объявлены 24 марта. В каждом случае требовалось поставить по 88 автобусов большого класса, по одному контракту — до июля, по второму — до октября. Протоколы опубликованы накануне, однако они обезличены. Все, что по ним видно, — это существенное снижение цены: в одном случае до 1,56 млрд, в другом — до 1,44 млрд.