Олег Басилашвили об уходе Могучего из БДТ: «Мне очень горько»

Легендарные актеры БДТ имени Товстоногова прокомментировали уход худрука театра Андрея Могучего. Так, Олег Басилашвили отметил, что не понимает, «почему так произошло». Об этом он заявил в интервью «Фонтанке» 13 апреля.

«Я бы хотел сказать, что мне очень горько, что Могучий больше не будет работать в БДТ. Не только художественным руководителем, но, как говорят, из театра он тоже уходит. Я не понимаю, почему так произошло. Могучий — очень талантливый человек. Считается одним из самых известных и популярных режиссеров в мире», — заявил Олег Басилашвили.

Он также отметил, что «сейчас происходит повальное уничтожение режиссуры в России». И напомнил: «Основное кредо культуры — это свобода». Нина Усатова отметила, что Андрей Могучий — режиссер, который смог установить в театре творческую дисциплину.

«А что такое новый устав театра, и почему не продлили договор с Андреем Анатольевичем, который десять лет держал театр в образцовом — по-другому не скажешь — порядке, этого я не знаю», — заявила Нина Усатова, отметив, что разговора чиновников и артистов не было. Она добавила, что Могучий находил индивидуальный подход к артистам.

«Я считаю, нам повезло, что пришел Могучий. Он — единственный из всех российских режиссеров, кто может сочетать поиски новых форм и при этом продолжать дело Товстоногова, опираться на методологию, на Станиславского, лучше которого никто пока ничего не придумал», — заявил Георгий Штиль. Он также отметил способность Андрея Могучего «говорить с каждым на его языке». О том, как отреагировали актеры БДТ имени Г. А. Товстоногова на уход худрука, читайте в материале «Фонтанки». Минкульт принял решение не продлевать контракт с худруком БДТ имени Товстоногова Андреем Могучим. Об этом было объявлено накануне, 12 апреля. Как сообщалось, в министерстве приняли решение о том, что театр продолжит работу как директорский.