Одна ошибка — и ты без денег? Почему ФНС отказывает россиянам в налоговых вычетах

Заявления на налоговый вычет ФНС принимает с марта Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





В марте налоговая служба начала принимать заявления на оформление налоговых вычетов за 2022 год, благодаря которым налогоплательщики могут вернуть себе часть денег, потраченных на лечение, обучение, покупку жилья и некоторые другие нужды. Однако вернуть деньги в этом году оказалось не так просто — подавшие заявление сообщают, что получают отказы о возврате переплаченного налога из-за якобы отрицательного сальдо ЕНС (единого налогового счета). Сообщения об отказах появились в Telegram-чате ФНС.

Отрицательное сальдо ЕНС — это, грубо говоря, налоговая задолженность. То есть если налоговая считает, что человек заплатил меньше налогов, чем ему было начислено, то у него возникнет отрицательное сальдо ЕНС. Но это в теории. А на практике всё немного иначе. Дело в том, что единый налоговый счет был введен только в 2023 году: фактически это единая сумма расчетов налогоплательщика с бюджетом, которая должна была упростить жизнь всем, но за несколько месяцев работы проект вызвал много критики и недовольства как со стороны налогоплательщиков и юристов, так и со стороны властей.

— Единый налоговый счет вообще работает не очень хорошо, есть идея приостановить его работу, она обсуждается на уровне госорганов, — говорит юрист Ярослав Летуто. — Пока никто толком не может понять, что на этом ЕНС происходит, задолженность никак не контролируется, чтобы узнать источник ее возникновения, надо идти к инспектору, может понадобиться много времени, чтобы разобраться, что, как и почему. Как решать эту проблему, на данном этапе не понятно никому.

В конце марта глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов в интервью «Парламентской газете» заявил, что нужно приостановить работу с ЕНС, по крайней мере, по некоторым направлениям.

— Мы предлагаем рассмотреть вопрос о введении до 1 января 2025 года моратория на применение института ЕНС либо исключить возможность использования доходов от НДФЛ для погашения задолженности по другим налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы, — заявил сенатор.

У Совфеда к ЕНС свои претензии. Ранее он же отмечал, что ФНС пытается закрыть с помощью налога на доходы физических лиц недоимку по другим налогам, например на землю или имущество. Из-за того, что разные налоги идут в бюджеты разных уровней, новая система ощутимо ударила по бюджетам регионов.

Размеры социального налогового вычета в ближайшее время планируется увеличить. Об этом заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 21 февраля. Обычно поручения президента из посланий Федеральному собранию за прошлые годы выполнялись довольно быстро, иногда за несколько месяцев. Пока же действуют прежние ставки: максимум социального вычета — 120 тысяч рублей, то есть 15 600 рублей на руки. Исключение — особый перечень дорогостоящих видов лечения, по которым можно получить вычет в неограниченном размере. Кроме того, отдельно считается оплата образования детей — максимальный налоговый вычет для родителей и опекунов составляет 50 тысяч рублей на каждого ребенка, соответственно, возврат — 6500 рублей. Чтобы подать заявление на налоговый вычет, нужно собрать документы по списку и заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ — это можно сделать в личном кабинете налогоплательщика. Справка 2-НДФЛ не нужна — данные в систему загружаются автоматически, как только отчитается работодатель.