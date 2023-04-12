Адвоката Идалова задержали в Москве за угрозы прокурору. Над возбуждением дела думали с октября

Адвокат Тимур Идалов задержан в Москве как подозреваемый по делу об угрозе насилием в отношении представителя власти. Он поругался с прокурором в судебном заседании.

О возбуждении дела 12 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГСУ. Как пишет агентство, Тимур Идалов не сдержался в судебном заседании 3 октября прошлого года. Согласно материалам дела, он «демонстративно и вызывающе громко, не скрывая своего неуважения к суду и участникам судебного разбирательства, высказал угрозы применения насилия в отношении государственного обвинителя».