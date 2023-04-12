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    Адвоката Идалова задержали в Москве за угрозы прокурору. Над возбуждением дела думали с октября

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    Адвокат Тимур Идалов задержан в Москве как подозреваемый по делу об угрозе насилием в отношении представителя власти. Он поругался с прокурором в судебном заседании.

    О возбуждении дела 12 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГСУ. Как пишет агентство, Тимур Идалов не сдержался в судебном заседании 3 октября прошлого года. Согласно материалам дела, он «демонстративно и вызывающе громко, не скрывая своего неуважения к суду и участникам судебного разбирательства, высказал угрозы применения насилия в отношении государственного обвинителя».

    Адвокат задержан, у него дома прошел обыск. Следствие будет просить суд его арестовать.

    Согласно открытой информации, Идалов является членом адвокатской палаты Чечни.

    В 2012 году он выиграл дело в Европейском суде по правам человека. В 2003 году его приговорили к 10 годам колонии за вымогательство, незаконное хранение оружия и похищения, в том числе армянского политика Сержика Джилавяна, который выдвигал свою кандидатуру на пост президента Армении. В ЕСПЧ установили, что суд шел с нарушением его прав.

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