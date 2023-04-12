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    В петербургских полях полиция стреляла по микроавтобусу и гонялась за водителем

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    Водителя, не пожелавшего остановиться по требованию полиции, ловили с погоней и стрельбой в Красносельском районе Петербурга. Догонять в итоге пришлось бегом.

    ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Сотрудники ГИБДД в вечернее время обратили внимание фургон, у которого были затонированы боковые стекла, сообщает 12 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Инспекторы попытались его остановить, но водитель требование проигнорировал и продолжил движение, только прибавив скорость. Полицейские бросились в погоню.

    В конце концов один из инспекторов достал табельное оружие и после предупреждения стал стрелять по колесам микроавтобуса. Еа записи видно, что удирал лихач уже каким-то то ли полем, то ли пустырем. Получив повреждения колем, машина остановилась, но водитель не сдался: выскочил из салона и бросился наутек. Его догнали и доставили в отдел полиции.

    Пройти медосвидетельствование задержанный отказался. На него составили три протокола об административных правонарушениях.

    Недавно в том же Красносельском районе с погоней и стрельбой ловили еще один автомобиль — легковой Datsun on-DO. За рулем оказался подросток без прав и с признаками опьянения, а машина, как выяснилось, принадлежит его матери.

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    ПетербургПогоня ГИБДД
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