Подростка на маминой машине останавливали стрельбой по колесам на Кингисеппском шоссе

Ночью у дома 24 по Кингисеппскому шоссе экипаж ДПС в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» попытался остановить автомобиль Datsun on-DO, сообщает 11 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Водитель седана в ответ на требования инспекторов резко сменил траекторию и, прибавив газу, попытался скрыться. Полицейские бросились за ним.

Сотрудники ГИБДД посреди ночи с погоней и стрельбой останавливали легковой автомобиль в Красносельском районе Петербурга. За рулем оказался подросток с признаками опьянения.

Спустя 15 минут погони, у дома 12 по Кингисеппскому шоссе, один из инспекторов применил табельное. Он сделал один предупредительный выстрел и пять — по колесам Datsun, пробив заднее левое. После этого седан был остановлен.

За рулем автомобиля оказался 16-летний учащийся одного из технических университетов Петербурга. Прав у него не было, зато имелись внешние признаки опьянения, но пройти медосвидетельствование он отказался. Машина, как выяснилось, принадлежит его матери.