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    Подростка на маминой машине останавливали стрельбой по колесам на Кингисеппском шоссе

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    4 комментария

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Сотрудники ГИБДД посреди ночи с погоней и стрельбой останавливали легковой автомобиль в Красносельском районе Петербурга. За рулем оказался подросток с признаками опьянения.

    Ночью у дома 24 по Кингисеппскому шоссе экипаж ДПС в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» попытался остановить автомобиль Datsun on-DO, сообщает 11 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Водитель седана в ответ на требования инспекторов резко сменил траекторию и, прибавив газу, попытался скрыться. Полицейские бросились за ним.

    Спустя 15 минут погони, у дома 12 по Кингисеппскому шоссе, один из инспекторов применил табельное. Он сделал один предупредительный выстрел и пять — по колесам Datsun, пробив заднее левое. После этого седан был остановлен.

    За рулем автомобиля оказался 16-летний учащийся одного из технических университетов Петербурга. Прав у него не было, зато имелись внешние признаки опьянения, но пройти медосвидетельствование он отказался. Машина, как выяснилось, принадлежит его матери.

    В итоге на подростка составили административные протоколы за отказ от прохождения медосвидетельствования (по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ) и неповиновение полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ), после чего передали юного нарушителя маме. Все материалы дела передали в районный отдел по делам несовершеннолетних.

    Предусмотренные статьями штрафы предстоит оплатить законному представителю подростка, поскольку сам он несовершеннолетний. Кроме того, теперь решается вопрос о привлечении матери к ответственности за неисполнение родительских обязанностей по статье 5.35 КоАП РФ.

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    ПетербургПогоня ГИБДДНесовершеннолетний водитель
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    Комментарии 4

    Гость11 Апр 2023 в 15:58
    Ваще-то несовершеннолетнего без согласия родителей нельзя подвергать медицинским экспериментам. Соответственно отказ дает не подросток, а родители.
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