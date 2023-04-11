Не сажать больных и матерей. Верховный суд предлагает пересмотреть подход к арестам

Верховный суд России предлагает рассматривать вопросы о помещении подозреваемых под стражу в зависимости от того, связаны ли преступления с насильственными действиями или угрозой их применения. Предложением ВС делится 11 апреля, пишет «Коммерсантъ». Согласно статистике, за 2022 год в СИЗО были помещены 55 196 человек, подозреваемых в ненасильственных преступлениях. В связи с этим суд предлагает избирать меру пресечения в виде ареста не по тяжким статьям только в том случае, если фигурант пытался скрыться от следствия или нарушил предыдущую меру.

Также предлагается уходить от практики, при которой можно арестовать человека без постоянного места жительства или если не удалось установить его личность, к примеру когда отсутствует паспорт. Для этого предлагается заменить в УПК понятие «постоянное место жительства» на «место жительства» и «место пребывания». «Реализация этого предложения позволит расширить применение мер пресечения, альтернативных заключению под стражу, тем гражданам, у которых отсутствует место жительства, но которые в установленном порядке зарегистрированы по месту пребывания», — отмечает ВС.