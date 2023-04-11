Госуслуги: удаление аккаунта никак не подтверждается

Удаление аккаунта с портала Госуслуг не предполагает никакого подтверждения, он просто исчезает вместе со всеми данными, рассказали «Фонтанке» в службе поддержки сервиса.



Оператор сервиса 11 апреля подтвердила, что профиль удаляется «сразу», после нажатия кнопки «удалить». И восстановить его потом, если передумали, уже нельзя — «только новый создавать». И самое главное — удаление аккаунта никак не подтвердить — никаких писем не будет: «Нет, он просто удаляется, и всё».



«Фонтанка» проверила функцию удаления лично. Аккаунт действительно исчез, и зайти в него больше не получается. Как это удалось сделать — читайте здесь.

