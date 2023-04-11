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    Госуслуги: удаление аккаунта никак не подтверждается

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    37 комментариев

    Удаление аккаунта с портала Госуслуг не предполагает никакого подтверждения, он просто исчезает вместе со всеми данными, рассказали «Фонтанке» в службе поддержки сервиса.

    Оператор сервиса 11 апреля подтвердила, что профиль удаляется «сразу», после нажатия кнопки «удалить». И восстановить его потом, если передумали, уже нельзя — «только новый создавать». И самое главное — удаление аккаунта никак не подтвердить — никаких писем не будет: «Нет, он просто удаляется, и всё».

    «Фонтанка» проверила функцию удаления лично. Аккаунт действительно исчез, и зайти в него больше не получается. Как это удалось сделать — читайте здесь.

    11 апреля Госдума в третьем чтении окончательно одобрила закон об электронных повестках для военнообязанных — их приравняли к бумажным. «Фонтанка» показывала текст этого законопроекта.

    Если кратко, то удаление личного кабинета на Госуслугах, где может появиться электронная повестка от военкомата, не решение — в России предлагают создать некий «Реестр повесток», и если повестку не удается вручить ни в бумажном, ни в электронном виде, то она «считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток».

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    ЛАЙК1
    СМЕХ17
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ22
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 37

    Snow*11 Апр 2023 в 18:06
    Во всем этом скотстве несколько утешает одно - эти люди ничего нормально сделать не умеют, ни базу, ни реестр.
    +3−0
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