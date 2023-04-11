Как удалить Госуслуги: «Фонтанка» проверила функцию

«Фонтанка» проверила как работает вновь появившаяся возможность удаления аккаунта на Госуслугах. Процедура удаления своей учетной записи из сервиса заняла буквально минуту. Надо только помнить актуальный пароль.
Для начала придется войти в свой личный кабинет, зайти в раздел «Профиль», нажать на вкладку со своим ФИО. В самом низу страницы вновь доступна кнопка «Удалить профиль». Затем откроется еще одно окно, в котором надо будет также нажать кнопку «Удалить учетную запись».
Следом появится окно с предупреждением, что удаление приведет к потере всех данных на Госуслугах без возможности восстановления: пропадут документы, история платежей, сообщения и так далее. Если это условие устраивает, то останется только ввести пароль, символы с картинки и нажать кнопку «Удалить».
Никаких уведомлений об удалении аккаунта на Госуслугах на почту не приходит. Но больше войти в свой аккаунт не получается. При этом ассистент Госуслуг — Робот Макс — по-прежнему не показывает инструкцию по удалению аккаунта, предлагая вместо этого отправляться в МФЦ.
Как писала «Фонтанка», 11 апреля Госдума должна рассмотреть поправки, которые предполагают, в том числе, введение электронных повесток через Госуслуги для военнообязанных и меры против уклонистов. Подробнее – здесь.