Разворот «под кайфом» на Литейном, отправивший в больницу четверых, суд оценил в 5 лет колонии-поселения

Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор водителю «Лады», который устроил ДТП с пострадавшими в центре Петербурга летом 2019 года, сообщает 10 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. То, что в момент аварии он был под наркотиками, мужчина не признал.
ДТП случилось 25 августа 2019 года в 3:58 у дома 14 по Литейному проспекту. Подсудимый на LADA Vesta стал разворачиваться из крайнего правого ряда через всю проезжую часть и поймал попутный Hyundai Solaris, ехавший в соседней полосе. Момент столкновения попал на видео. В результате тяжелые травмы получили две пассажирки «Соляриса» и две пассажирки «Весты».
Обвинение утверждало, что водитель «Лады» управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Сам подсудимый этого не признал, а также полагал, что второй участник ДТП ушел от ответственности. Тем не менее суд признал мужчину виновным по п. а ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения) и приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года. Проследовать в колонию-поселение он должен самостоятельно.
Помимо этого с мужчины взыскали в общей сложности почти 2 миллиона рублей компенсации в пользу четверых потерпевших. В эту сумму вошли возмещение морального вреда, материального ущерба, процессуальных издержек и расходов на услуги представителя.