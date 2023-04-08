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    На КАД закроют полосу между ЗСД и Таллинским шоссе

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    На следующей неделе будут введены ограничения на участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе. Там перекроют одну полосу, сообщает 8 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    С 10 по 16 апреля на участке внутреннего кольца с 73-го по 80-й километр планируют убирать смёт в разделительной полосе. Четвертая полоса будет закрыта, а на первой, второй и третьей скорость ограничат до 50 км/ч.

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