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    ТАСС: Дарья Трепова сотрудничает со следствием

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    Обвиняемая в осуществлении теракта на Университетской набережной Дарья Трепова сотрудничает со следствием. Об этом 8 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    Все показания девушки проверяются следственно-оперативными группами, а это десятки сотрудников правоохранительных органов. Оперативники изучают круг знакомых Треповой, различные версии и мотивы. В интересах следствия детали не раскрываются.

    4 апреля обвиняемой в теракте избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание проходило в Москве, куда Трепову доставили из Петербурга.

    Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел 2 апреля около 18 часов. В этот момент там проходила встреча, организованная «Кибер Фронтом». Момент взрыва попал на видео.

    По данным следствия, Трепова принесла в кафе на Васильевском острове в Петербурге статуэтку, начинённую взрывчаткой, и передала её военкору Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. После взрыва, который за этим последовал, за медицинской помощью обратились 40 человек, среди них трое несовершеннолетних. Фомин погиб.

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