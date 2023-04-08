ТАСС: Дарья Трепова сотрудничает со следствием

Обвиняемая в осуществлении теракта на Университетской набережной Дарья Трепова сотрудничает со следствием. Об этом 8 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



Все показания девушки проверяются следственно-оперативными группами, а это десятки сотрудников правоохранительных органов. Оперативники изучают круг знакомых Треповой, различные версии и мотивы. В интересах следствия детали не раскрываются.



4 апреля обвиняемой в теракте избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание проходило в Москве, куда Трепову доставили из Петербурга.

