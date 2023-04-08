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    Подростки в Белгородской области ранены при взрыве снаряда. Это не обстрел

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    В Белгородской области ещё одно ЧП из-за снарядов: двое подростков 8 апреля пострадали при взрыве, но обстрел здесь ни при чём. Об этом сообщает губернатор Вячеслв Гладков в своём телеграм-канале.

    По его словам, в селе Покрово-Михайловка (Новооскольский городской округ) двое 17-летних юношей убирали мусор на огороде и нашли ржавый снаряд — ещё времен Великой Отечественной войны. Ребята решили его разобрать. Начали пилить, и он взорвался.

    «У одного из парней легкая контузия, второму повезло меньше — он получил осколочные ранения обеих ног и левой руки. Сейчас бригада скорой медицинской помощи доставляет его в детскую областную больницу города Белгорода», — рассказывает Гладков.

    До этого он сообщил, что под обстрел попало село Архангельское Шебекинского городского округа. Повреждены здания, погибли коровы.

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    Комментарии 1

    Гость08 Апр 2023 в 19:08
    8 лет бомбили коров !!
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