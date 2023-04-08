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    Снег уходит, просыпается пыль. Вспоминаем, чем весна нас не радует

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    Большинство петербуржцев довольны тёплой и сухой погодой, но есть и обратная сторона медали — «пыльные бури». Они традиционно начинаются в городе весной, когда сошёл снег и асфальт начал подсыхать.

    читатель «Фонтанки» Сергей

    В такой пыли ехали автомобилисты вслед за уборочной техникой днём 8 апреля на проспекте Славы около улицы Типанова. Видимость явно снижена.

    Такое случается каждую весну, «Фонтанка» неоднократно писала о проблемах пыли в городе. Коммунальные и дорожные службы борются с пылью — собирают её и вывозят с улиц.

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    ПыльПылевые буриВеснаПогода веснойУборка дорог
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