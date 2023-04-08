Снег уходит, просыпается пыль. Вспоминаем, чем весна нас не радует

Большинство петербуржцев довольны тёплой и сухой погодой, но есть и обратная сторона медали — «пыльные бури». Они традиционно начинаются в городе весной, когда сошёл снег и асфальт начал подсыхать.
читатель «Фонтанки» Сергей
В такой пыли ехали автомобилисты вслед за уборочной техникой днём 8 апреля на проспекте Славы около улицы Типанова. Видимость явно снижена.
Такое случается каждую весну, «Фонтанка» неоднократно писала о проблемах пыли в городе. Коммунальные и дорожные службы борются с пылью — собирают её и вывозят с улиц.