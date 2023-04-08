Росавиация заявила о максимальной опасности полётов из-за вулкана на Камчатке

Извержение вулкана Безымянный на Камчатке представляет максимальную угрозу для внутренних и международных полетов — воздушные суда отправлены по альтернативным маршрутам, заявили в Росавиации.



Как рассказали 8 апреля в Telegram-канале ведомства, высота выброса столба пепла Безымянного достигла 12 км. Облако пепла начало смещаться к юго-востоку от Камчатки. И выбросу был присвоен максимальный, «красный», код опасности по шкале ИКАО.



Госкорпорация по организации воздушного движения по согласованию с Росавиацией предложила авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты через территорию России. Сотрудники ведомства помогли экипажам 23 воздушных судов из Китая, Индии и других южноазиатских регионов, следующих в Северную Америку и обратно.

