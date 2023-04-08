Водитель «Соляриса», оскорблявший христиан, заключён под стражу до конца мая

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения водителю «Соляриса» Интигаму Алиеву, оскорблявшему русских и христиан. Он заключён под стражу по ходатайству следствия. Об этом сообщает 8 апреля объединённая пресс-служба судов города.



«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Алиеву стражу на 1 месяц 24 суток, то есть по 27.05.2023», — говорится в сообщении.



Алиев обвиняется по статье 148, часть 1, и статье 318, часть 1, УК РФ (насилие в отношении представителя власти, а также в публичном оскорблении религиозных чувств верующих, и «Применение насилия в отношении представителя власти»).

