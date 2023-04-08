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    Водитель «Соляриса», оскорблявший христиан, заключён под стражу до конца мая

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    Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения водителю «Соляриса» Интигаму Алиеву, оскорблявшему русских и христиан. Он заключён под стражу по ходатайству следствия. Об этом сообщает 8 апреля объединённая пресс-служба судов города.

    «Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Алиеву стражу на 1 месяц 24 суток, то есть по 27.05.2023», — говорится в сообщении.

    Алиев обвиняется по статье 148, часть 1, и статье 318, часть 1, УК РФ (насилие в отношении представителя власти, а также в публичном оскорблении религиозных чувств верующих, и «Применение насилия в отношении представителя власти»).

    По данным следствия, инцидент произошёл 28 марта на Комендантском проспекте. На дороге повздорили двое водителей. Из «Хёндэ Соляриса» вышел мужчина и высказал оппоненту всё, что он думает о русских христианах и спецоперации, затем уехал. Конфликт зафиксировал видеорегистратор.

    Сотрудники ГИБДД через некоторое время нашли агрессора, пытались надеть наручники, но тот вырвался и убежал. Полиция утверждала, что он применил «приемы борьбы». Было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, а затем уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

    31 марта Алиев был объявлен в федеральный розыск. 4 апреля его задержали, в тот же день ему было предъявлено обвинение. «Фонтанка» писала, что полицейские нашли его во Всеволожском районе Ленобласти, ГУ МВД показало видео, сделанное сразу после, — с «искренними извинениями». Мужчина частично признал вину, но отказался показания давать в соответствии со статьёй 51 Конституции РФ. 6 апреля срок задержания был продлен на 72 часа.

    В соцсетях пишут, что фигурант является племянником депутата Законодательного собрания Ленинградской области Саяда Алиева. В беседе с журналистом «Фонтанки» депутат не подтвердил эту информацию, но и не опроверг, сказав, что полгорода приходятся ему племянниками.


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