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    Взят при попытке уехать из региона. МВД показывает объяснения водителя «Соляриса», оскорбившего христиан

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    Подробности задержания 43-летнего водителя «Хёндэ Соляриса», оскорбившего русских и христиан в Петербурге, рассказывает 5 апреля ГУ МВД по городу и области. На этот раз на него удалось надеть наручники.

    «Фонтанка» писала, что мужчину взяли во Всеволожском районе Ленобласти. Как сообщает главк, это было 4 апреля в 21 час на платформе железнодорожной станции Невская Дубровка. 43-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья пытался уехать за пределы региона. Его нашли в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму. Он передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.

    ГУ МВД показывает видео, сделанное сразу после задержания. Мужчина уже в наручниках, его сажают в машину, а затем уводят в отдел. Он на камеру приносит «искренние извинения» христианам и тем, кого оскорбил, упоминает, что у него трое сыновей. «Прошу искренне извинения, очень жалею. <...> На дороге был инцидент, <...> не думая высказался, не подумал. <...> Очень сильно раскаиваюсь. Перед христианами извиняюсь», — говорит задержанный. Он отметил, что последние дни, когда полиция усердно искала его, находился сначала во Всеволожске, а затем поехал в Невскую Дубровку, чтобы отсидеться у земляка.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Предыстория такова. 28 марта в полицию Приморского района подал заявление 47-летний петербуржец о том, что 23 марта у дома 39, корпус 1, по Комендантскому проспекту у него произошел дорожный конфликт с водителем автомобиля «Хёндэ Солярис». Оппонент в нецензурной форме оскорблял его, «в том числе с акцентом на религиозной принадлежности». Запись конфликта появилась в соцсетях. На видео мужчина высказывал свои мысли о русских, христианах и спецоперации.

    В ночь на 29 марта сотрудники ГИБДД при патрулировании на Комендантском проспекте заметили тот самый «Солярис». При проверке водитель оказал сопротивление полицейским и скрылся, оставив автомобиль. «Фонтанка» писала, что на него пытались надеть наручники, но он вырвался и убежал по снегу, оставив полицейским свою куртку.

    Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

    Пока фигуранта усердно искала полиция, инцидент активно обсуждался в соцсетях. Во-первых, из-за видеозаписи конфликта. А во-вторых, ходят слухи, что водитель «Соляриса» — это племянник депутата Законодательного собрания Ленобласти Саяда Алиева. «Фонтанка» дозвонилась до депутата. Он не подтвердил слухи, но и не опроверг, сказав, что племянников у него полгорода.

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    ЗадержаниеКриминалДорожный конфликтНасилие в отношении представителя властиОскорбление чувств верующих
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