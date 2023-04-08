    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, вос

    771мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.4eur90.29

    Не для слабонервных: появилось видео теракта в Тель-Авиве

    5272
    10 комментариев

    Видео наезда на толпу на набережной в Тель-Авиве появилось в сети. На записи машина на огромной скорости сбивает пешеходов в парке недалеко от Яффо, а затем переворачивается.

    Автор: видео / <a href="https://www.youtube.com/@ABCNews" target="_blank" class="_">ABC News</a> / YouTube

    Как сообщает 8 апреля РИА Новости, в результате теракта погиб турист из Италии, а также пострадали семь человек — тоже туристы из Европы. Трое в состоянии средней тяжести, четверо с легкими ранениями. Посольство России в Израиле уточнило РИА, что информации о россиянах среди пострадавших в Тель-Авиве нет.

    За рулем авто был 45-летний мужчина, который после опрокидывания машины пытался дотянуться до приготовленной винтовки, но был нейтрализован.

    Кроме того, как сообщает ТАСС, пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что ночью 8 апреля неизвестные из проезжающего автомобиля обстреляли военный пост на Западном берегу реки Иордан. Ведутся поиски нападавших.

    «Солдаты, которые осуществляли рутинную деятельность в этом районе, открыли огонь по нападавшим. Зафиксировано попадание по автомобилю. Информации о ранениях среди военнослужащих не поступало», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.


    Ситуация в стране обострилась после того, как порядка 100 палестинцев пострадали после столкновений с полицией Израиля в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. 5 апреля из сектора Газа были выпущены девять ракет в направлении Израиля. «Фонтанка» подробно рассказывала об обстрелах 6 апреля и показывала их. 7 апреля после ракетного обстрела со стороны Ливана израильская армия 7 апреля нанесла авиаудары по Газе, а также по объектам на юге Ливана,

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТерактТель-АвивИзраильВоенный конфликт
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close