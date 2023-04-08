Не для слабонервных: появилось видео теракта в Тель-Авиве

Видео наезда на толпу на набережной в Тель-Авиве появилось в сети. На записи машина на огромной скорости сбивает пешеходов в парке недалеко от Яффо, а затем переворачивается.
Автор: видео / <a href="https://www.youtube.com/@ABCNews" target="_blank" class="_">ABC News</a> / YouTube
Как сообщает 8 апреля РИА Новости, в результате теракта погиб турист из Италии, а также пострадали семь человек — тоже туристы из Европы. Трое в состоянии средней тяжести, четверо с легкими ранениями. Посольство России в Израиле уточнило РИА, что информации о россиянах среди пострадавших в Тель-Авиве нет.
За рулем авто был 45-летний мужчина, который после опрокидывания машины пытался дотянуться до приготовленной винтовки, но был нейтрализован.
Кроме того, как сообщает ТАСС, пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что ночью 8 апреля неизвестные из проезжающего автомобиля обстреляли военный пост на Западном берегу реки Иордан. Ведутся поиски нападавших.
«Солдаты, которые осуществляли рутинную деятельность в этом районе, открыли огонь по нападавшим. Зафиксировано попадание по автомобилю. Информации о ранениях среди военнослужащих не поступало», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.