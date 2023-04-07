Конфликт разгорается. Израиль нанёс удары по Газе и Ливану

После ракетного обстрела со стороны Ливана израильская армия 7 апреля нанесла авиаудары по Газе, а также по объектам на юге Ливана, принадлежащим группировке ХАМАС.



«ЦАХАЛ атаковала объекты инфраструктуры и другие объекты террористической организации на юге Ливана», — сообщила в своих соцсетях Армия обороны Израиля (цитата по «Интерфаксу»).



В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ не позволит террористам действовать с территории Ливана.



«Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла удары по двум туннелям и двум объектам по производству оружия в секторе Газа в ответ на нарушение ХАМАС безопасности в последние дни», — пишет The Times of Izrael.

