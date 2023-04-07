Конфликт разгорается. Израиль нанёс удары по Газе и Ливану

После ракетного обстрела со стороны Ливана израильская армия 7 апреля нанесла авиаудары по Газе, а также по объектам на юге Ливана, принадлежащим группировке ХАМАС.
«ЦАХАЛ атаковала объекты инфраструктуры и другие объекты террористической организации на юге Ливана», — сообщила в своих соцсетях Армия обороны Израиля (цитата по «Интерфаксу»).
В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ не позволит террористам действовать с территории Ливана.
«Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла удары по двум туннелям и двум объектам по производству оружия в секторе Газа в ответ на нарушение ХАМАС безопасности в последние дни», — пишет The Times of Izrael.
В общей сложности, как сообщает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио Kan, армия Израиля за ночь атаковала 3 инфраструктурных объекта ХАМАС на юге Ливана и более 10 военных целей этой радикальной организации в секторе Газа, а по территории еврейского государства из палестинского анклава было выпущено с полуночи более 40 ракет.
The Times of Izrael со ссылкой на израильские власти отмечает, что с территории Ливана было выпущено 34 ракеты, 29 из них перехватила система ПРО. А из Газы в сторону Израиля, по данным израильских СМИ, в ночь на 7 апреля было запущено по меньшей мере 10 ракет.
Бейрут опровергает сообщения об ответных обстрелах израильской армии и заявляет, что ракеты, вероятно, запускали из лагерей палестинских беженцев.
Ситуация обострилась после того, как порядка 100 палестинцев пострадали после столкновений с полицией Израиля в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. 5 апреля из сектора Газа были выпущены девять ракет в направлении Израиля. «Фонтанка» подробно рассказывала об обстрелах 6 апреля и показывала их.