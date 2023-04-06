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    Полыхнуло между Израилем и Ливаном: первые кадры ударов

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    9 комментариев

    Военные Израиля и Ливана наносят удары по территории друг друга. Сообщается о пусках ракет и истребителях в небе, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ и соцсети.

    Как сообщает 6 апреля агентство, Израиль нанес удар по окраинам населенного пункта на юге Ливана, а из Ливана по северу Израиля ударили десятки ракет. Известно о трех пострадавших при обстреле в Израиле.

    Очевидцы сообщают об израильских истребителях в небе над южными районами Ливана. В соцсетях появляются кадры запуска ракет, работы системы «железный купол» в Израиле и якобы прилетов по территории страны.

    Обстрелы произошли на фоне очередного обострения обстановки в южных районах Израиля, прилегающих к сектору Газа. Утром 5 апреля, как сообщал ТАСС, из сектора Газа были выпущены девять ракет в направлении Израиля. Тем временем несколько дней назад израильские силовики ворвались в мечеть Аль-Акса и применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. В полиции объяснили, что десятки молодых людей в масках забаррикадировались в мечети и призывали к беспорядкам, в результате правоохранителям пришлось применить силу.

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    Комментарии 9

    Гость06 Апр 2023 в 16:30
    Интересно, что скажет на это НАТО?! Кого они к себе примут ради мира во всем мире? Какова позиция ЕС? Кого захочет микрон привести в чувство? И готовит ли очередную речь и выступление товарищ Зеленский?
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 16:30
    А что скажут пацифисты, сбежавшие из "мордора" в самую миролюбивую страну. Или это другое?
    +0−0
    28030352906 Апр 2023 в 16:30
    Как же теперь бегунцы-пацифисты будут в воющей стране?
    +0−0
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