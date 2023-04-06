Полыхнуло между Израилем и Ливаном: первые кадры ударов

Военные Израиля и Ливана наносят удары по территории друг друга. Сообщается о пусках ракет и истребителях в небе, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ и соцсети.
Как сообщает 6 апреля агентство, Израиль нанес удар по окраинам населенного пункта на юге Ливана, а из Ливана по северу Израиля ударили десятки ракет. Известно о трех пострадавших при обстреле в Израиле.
Очевидцы сообщают об израильских истребителях в небе над южными районами Ливана. В соцсетях появляются кадры запуска ракет, работы системы «железный купол» в Израиле и якобы прилетов по территории страны.
Обстрелы произошли на фоне очередного обострения обстановки в южных районах Израиля, прилегающих к сектору Газа. Утром 5 апреля, как сообщал ТАСС, из сектора Газа были выпущены девять ракет в направлении Израиля. Тем временем несколько дней назад израильские силовики ворвались в мечеть Аль-Акса и применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. В полиции объяснили, что десятки молодых людей в масках забаррикадировались в мечети и призывали к беспорядкам, в результате правоохранителям пришлось применить силу.