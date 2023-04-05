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    Во время столкновений в мечети Аль-Акса пострадали около 100 палестинцев

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    4 комментария

    Порядка 100 палестинцев пострадали после столкновений с полицией Израиля в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По итогам рейда задержаны более 400 человек. Об этом 5 апреля сообщает телеканал Al Mayadeen.

    Израильские силовики накануне вечером ворвались в мечеть и применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. По информации палестинского Красного Полумесяца, полицейские не давали врачам добраться до места происшествия.

    Утром 5 апреля, по данным ТАСС, из сектора Газа были выпущены девять ракет в направлении Израиля. Четыре из них перехватил «Железный купол» — система противовоздушной обороны. Ещё четыре упали в открытой местности. Одна попала в завод в промышленной зоне израильского города Сдерот.

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    Комментарии 4

    SWd05 Апр 2023 в 12:15
    Это кровавый израильский режим или свободная демократическая страна? Я просто путаю немного.
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 12:05
    Это что за зверство?
    +0−0
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