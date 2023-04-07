    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 3

    0 м/с, штиль

    772мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd82.4eur90.29

    На набережной в Тель-Авиве теракт, есть погибшие и пострадавшие

    1369
    обсудить

    Один человек погиб после теракта, произошедшего в пятницу вечером на набережной Тель-Авива в Израиле. Об этом сообщает радиостанция Kan и Jerusalem Post.

    Еще шесть человек получили ранения. По данным СМИ, сейчас на месте событий присутствует большое число полицейских и машин скорой помощи. Очевидец рассказал, что слышал несколько выстрелов.

    По предварительным данным, одновременно водитель въехал в толпу на набережной, другой боевик стрелял по горожанам.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать все резервные роты военной полиции и дополнительные армейские силы.

    Ранее стало известно, что автомобиль въехал в толпу возле набережной в Тель-Авиве и перевернулся. СМИ страны сообщали, что после наезда злоумышленник выбрался из машины и попытался застрелить прибывших правоохранителей. Мужчину нейтрализовали. В МИД государства произошедшее назвали терактом.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close