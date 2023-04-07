На набережной в Тель-Авиве теракт, есть погибшие и пострадавшие

Один человек погиб после теракта, произошедшего в пятницу вечером на набережной Тель-Авива в Израиле. Об этом сообщает радиостанция Kan и Jerusalem Post.
Еще шесть человек получили ранения. По данным СМИ, сейчас на месте событий присутствует большое число полицейских и машин скорой помощи. Очевидец рассказал, что слышал несколько выстрелов.
По предварительным данным, одновременно водитель въехал в толпу на набережной, другой боевик стрелял по горожанам.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать все резервные роты военной полиции и дополнительные армейские силы.
Ранее стало известно, что автомобиль въехал в толпу возле набережной в Тель-Авиве и перевернулся. СМИ страны сообщали, что после наезда злоумышленник выбрался из машины и попытался застрелить прибывших правоохранителей. Мужчину нейтрализовали. В МИД государства произошедшее назвали терактом.