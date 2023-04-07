Звонок, но не школьный, выгнал на улицу несколько десятков детей в Калининском районе

Сразу две заявки придется отработать кинологам в Калининском районе. Два учебных заведения раньше завершили учебную программу из-за анонимок.
Звонок о заложенной в школе на улице Софьи Ковалевской бомбе вывел на улицу несколько десятков человек сегодня днем, стало известно «Фонтанке» 7 апреля. Конца проверки руководство решило не ждать и отпустило всех по домам.
Примерно в то же самое время в лицей на Бутлерова пришло электронное письмо о заминировании. Учащихся также эвакуировали, а потом, по предварительной информации, отпустили домой.