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    Звонок, но не школьный, выгнал на улицу несколько десятков детей в Калининском районе

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    5 комментариев

    Сразу две заявки придется отработать кинологам в Калининском районе. Два учебных заведения раньше завершили учебную программу из-за анонимок.

    Звонок о заложенной в школе на улице Софьи Ковалевской бомбе вывел на улицу несколько десятков человек сегодня днем, стало известно «Фонтанке» 7 апреля. Конца проверки руководство решило не ждать и отпустило всех по домам.

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    Примерно в то же самое время в лицей на Бутлерова пришло электронное письмо о заминировании. Учащихся также эвакуировали, а потом, по предварительной информации, отпустили домой.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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    ЗаминированиеАнонимШколаЛицей
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
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    Комментарии 5

    Гость07 Апр 2023 в 16:21
    откуда бомбы в раисе?
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