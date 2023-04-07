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    Музыка

    Стало известно, от чего умер исполнитель хита Gangsta's Paradise рэпер Coolio

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    Родственники звезды 90-х рэпера Coolio раскрыли причины смерти 59-летнего артиста. По словам Джарела Поузи, того убила случайная передозировка лекарственным препаратом. Ситуацию усугубила астма и многолетний стаж курильщика, а кроме того, в организме были найдены следы наркотических веществ.

    О смерти музыканта стало известно 29 сентября — первоначально говорилось об остановке сердца. Новые данные обнародовало издание TMZ 6 апреля.

    Самая известная песня Coolio (настоящее имя Артис Леон Айви-младший) — Gangsta's Paradise — звучала в 1990-е на многочисленных радиостанциях по всему миру, в том числе и в России. Она была записана музыкантом совместно с L.V. для фильма Джона Н. Смита «Опасные умы» с Мишель Пфайффер. Композиция номинировалась на MTV Movie Awards и получила «Грэмми» за лучшее сольное рэп-исполнение.

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    РэпМузыкаСмертьНесчастный случай
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    Комментарии 2

    Гость07 Апр 2023 в 12:53
    Power and the money, money and the power(c)
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