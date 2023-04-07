Стало известно, от чего умер исполнитель хита Gangsta's Paradise рэпер Coolio

Родственники звезды 90-х рэпера Coolio раскрыли причины смерти 59-летнего артиста. По словам Джарела Поузи, того убила случайная передозировка лекарственным препаратом. Ситуацию усугубила астма и многолетний стаж курильщика, а кроме того, в организме были найдены следы наркотических веществ.
О смерти музыканта стало известно 29 сентября — первоначально говорилось об остановке сердца. Новые данные обнародовало издание TMZ 6 апреля.
Самая известная песня Coolio (настоящее имя Артис Леон Айви-младший) — Gangsta's Paradise — звучала в 1990-е на многочисленных радиостанциях по всему миру, в том числе и в России. Она была записана музыкантом совместно с L.V. для фильма Джона Н. Смита «Опасные умы» с Мишель Пфайффер. Композиция номинировалась на