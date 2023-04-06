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    Ржавый УАЗ с длинным списком неисправностей петербургский суд оценил почти в 3 млн рублей

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    4 комментария

    Кировский районный суд Петербурга рассмотрел гражданский иск о защите прав потребителей к Ульяновскому автомобильному заводу. Петербуржец купил внедорожник УАЗ, обнаружил у него целый список неисправностей, но вместо гарантийного ремонта лишь безрезультатно катался к дилеру и обратно.

    Автомобиль UAZ Patriot истец купил за 850 000 рублей у одного из петербургских дилеров 12 сентября 2021 года, сообщает 6 апреля объединенная пресс-служба судов города. На внедорожник распространяется трехлетняя заводская гарантия, которая начала действовать 16 июля 2020 года. После покупки мужчина обнаружил у машины целый набор неисправностей, в том числе плохо работавшие усилитель руля, дверные замки, аккумулятор, двигатель автомобиля расходовал слишком много масла, а периодически не запускался вовсе, иногда внедорожник отказывался набирать скорость. В общий список недостатков вошли еще 17 пунктов.

    Через неделю с небольшим после покупки автомобилист направил Ульяновскому автозаводу претензию с требованием немедленно и безвозмездно устранить неисправности и компенсировать ему моральный ущерб. В середине октября мужчина получил телеграмму с просьбой предоставить машину официальному дилеру, и 19 октября привез внедорожник в дилерский центр на эвакуаторе. Затем 1 ноября он получил новое письмо с предложением забрать машину, но приехав к дилеру, узнал, что проблемы так и не устранили, и УАЗ остался в ремонте. То же повторилось еще дважды.

    Наконец, 23 декабря автомобилист получил ответ, что его требования удовлетворили частично: по гарантии заменили колонку рулевого управления. Тогда истец приехал в салон и опечатал машину, оставив ее на территории дилерского центра. Внедорожником он не пользовался с момента обнаружения недостатков, и до момента опечатывания УАЗ находился на территории центра 68 дней.

    Суд назначил экспертизу. Помимо ненадлежащей работы аккумуляторной батареи, протиров лака на дверных рамах, капоте и крышке багажника и дефектов обивки салона эксперты обнаружили, что «Патриот» изрядно проржавел: в коррозии оказались все элементы кузова, в том числе под уплотнителем дверей и задними фонарями, транспортировочные крюки, все винты салона, днище, кардан, задние кронштейны, детали передней и задней подвесок, рама, глушитель и усилитель бампера.

    Представитель ответчика против удовлетворения требований истца возражал, а в противном случае просил уменьшить сумму неустойки по всем заявленным суммам, согласно ст.333 ГК РФ. Суд указал, что если во время ремонта товара становится понятно, что уложиться в срок не выйдет, стороны могут заключить соглашение о новом сроке, однако отсутствие запчастей или оборудования не являются основанием для этого и не освобождают производителя от ответственности за просрочку ремонта. Потребитель вправе вернуть некачественный товар и потребовать возврата уплаченной суммы.

    В итоге суд взыскал с ООО «Ульяновский автомобильный завод» стоимость автомобиля, еще столько же за разницу в цене, 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, 50 тысяч за расходы на представителя, 3155 рублей госпошлины и штраф в размере 825 тысяч рублей. Помимо этого, завод обязан выплатить неустойку за нарушенные сроки удовлетворения требований потребителя, которая составила 16,5 тысяч рублей за каждый день просрочки с 11 января 2022 года по дату фактического исполнения обязательств.

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    ПетербургСудUAZТехническая неисправность
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    Комментарии 4

    Slava_Rossii206 Апр 2023 в 19:48
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    +2−0
    28036900406 Апр 2023 в 19:47
    Браво
    +1−0
    Гость06 Апр 2023 в 19:46
    если бы каждый владелец ржавеющих уазиков так обывал завод - это был бы номер
    но нет, покупают и причмокивают
    +0−0
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