Ржавый УАЗ с длинным списком неисправностей петербургский суд оценил почти в 3 млн рублей

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел гражданский иск о защите прав потребителей к Ульяновскому автомобильному заводу. Петербуржец купил внедорожник УАЗ, обнаружил у него целый список неисправностей, но вместо гарантийного ремонта лишь безрезультатно катался к дилеру и обратно.

Автомобиль UAZ Patriot истец купил за 850 000 рублей у одного из петербургских дилеров 12 сентября 2021 года, сообщает 6 апреля объединенная пресс-служба судов города. На внедорожник распространяется трехлетняя заводская гарантия, которая начала действовать 16 июля 2020 года. После покупки мужчина обнаружил у машины целый набор неисправностей, в том числе плохо работавшие усилитель руля, дверные замки, аккумулятор, двигатель автомобиля расходовал слишком много масла, а периодически не запускался вовсе, иногда внедорожник отказывался набирать скорость. В общий список недостатков вошли еще 17 пунктов.

Через неделю с небольшим после покупки автомобилист направил Ульяновскому автозаводу претензию с требованием немедленно и безвозмездно устранить неисправности и компенсировать ему моральный ущерб. В середине октября мужчина получил телеграмму с просьбой предоставить машину официальному дилеру, и 19 октября привез внедорожник в дилерский центр на эвакуаторе. Затем 1 ноября он получил новое письмо с предложением забрать машину, но приехав к дилеру, узнал, что проблемы так и не устранили, и УАЗ остался в ремонте. То же повторилось еще дважды.

Наконец, 23 декабря автомобилист получил ответ, что его требования удовлетворили частично: по гарантии заменили колонку рулевого управления. Тогда истец приехал в салон и опечатал машину, оставив ее на территории дилерского центра. Внедорожником он не пользовался с момента обнаружения недостатков, и до момента опечатывания УАЗ находился на территории центра 68 дней. Суд назначил экспертизу. Помимо ненадлежащей работы аккумуляторной батареи, протиров лака на дверных рамах, капоте и крышке багажника и дефектов обивки салона эксперты обнаружили, что «Патриот» изрядно проржавел: в коррозии оказались все элементы кузова, в том числе под уплотнителем дверей и задними фонарями, транспортировочные крюки, все винты салона, днище, кардан, задние кронштейны, детали передней и задней подвесок, рама, глушитель и усилитель бампера.

Представитель ответчика против удовлетворения требований истца возражал, а в противном случае просил уменьшить сумму неустойки по всем заявленным суммам, согласно ст.333 ГК РФ. Суд указал, что если во время ремонта товара становится понятно, что уложиться в срок не выйдет, стороны могут заключить соглашение о новом сроке, однако отсутствие запчастей или оборудования не являются основанием для этого и не освобождают производителя от ответственности за просрочку ремонта. Потребитель вправе вернуть некачественный товар и потребовать возврата уплаченной суммы.