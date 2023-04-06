Звоните 1 сентября. Когда вузы откажутся от Болонской системы и как будет работать высшее образование

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Спустя год разговоров о выходе из Болонского процесса и отказе от бакалавриата объявлено о первом пилотном проекте по переходу на систему специалитета. Очень похожую на ту, еще старую советскую. Застрельщиком станет Горный.

На деле все оказалось не так-то просто: и пилотный проект не пилотный, и специалитет и без того давно имеется, да и переход не такой уж полный. Редакция «Фонтанки» постаралась разобраться, когда ждать реальных изменений учебных планов и действительно ли двухуровневая система образования совсем скоро канет в «пятиЛету».



Быть ли пилотному проекту в Горном

Обсуждать возвращение специалитета начали еще летом 2022 года, когда стало известно об исключении России из Болонского процесса. Поговорили и разошлись еще почти на год, до того, как Владимир Путин анонсировал реформу системы высшего образования. Он предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов со сроком обучения от 4 до 6 лет.



Уже в середине марта появилась информация о пилотном проекте перехода к специалитету. На совещании по развитию дальневосточных городов ректор Горного университета, как пишет телеграмм-канал «Научно-образовательная политика», поблагодарил президента за предложенную реформу образования и предложил развернуть первый проект изменений на базе его вуза:

«Сделать пилотный проект по переводу на новую систему управления высшим образованием в системе специалитета, который даст возможность уже с этого года начинать кардинально менять систему для всех: и для газовиков, и для всех. Это крайне актуальная проблема. Нужен указ, это нужно делать срочно», — отметил тогда Владимир Литвиненко.



Редакция «Фонтанки» попыталась узнать у руководства университета, когда и как проект будет реализован, но конкретики не добилась. В вузе заявили, что специалитет в Горном никуда и не исчезал (впрочем, как и в большинстве технических вузов), а слова ректора прокомментировать отказались. Отметили лишь то, что переход будет постепенным, и тактично посоветовали подождать: «Учебный год начинается с 1 сентября. Вот тогда и звоните».



При этом еще в октябре Владимир Литвиненко заявил, что в рамках приема 2023 года 300 бюджетных мест бакалавриата перенесут на программы специалитета. Тогда ректор настаивал на постепенном выходе из Болонского процесса: специалитет, по его мнению, должен стать приоритетной формой обучения, хоть и не единственной. Отказ от двухуровневой системы образования с бакалавриатом и магистратурой может в том числе затруднить сотрудничество с зарубежными партнерами и создать проблемы для программ двойных дипломов, подчеркивал Владимир Литвиненко, однако сейчас Болонская система «утратила нацеленность на развитие краеугольных для России отраслей экономики».



Когда вернется специалитет

Ни в одном из опрошенных «Фонтанкой» вузов ничего не слышали об актуальных проектах такого рода — пока все на уровне разговоров, без конкретных предписаний.

«Сейчас действительно очень активно обсуждается готовящаяся уже вовсю программа перехода на специалитет. Инженерное и технологическое образование будет теперь в виде специалитета, по крайней мере все об этом активно говорят. Окончательное решение еще не принято, каких-то конкретных предписаний мы пока не получали, но, скорее всего, в ближайшее время они могут появиться», — рассказал ректор Технологического института Андрей Шевчик.



Конкретные изменения учебных планов могут начаться только при появлении конкретных нормативных документов, объяснил проректор по образовательной деятельности и цифровизации ВОЕНМЕХа Александр Шашурин. В первую очередь изменений требует ФЗ-273 «Об образовании», также необходимо пересмотреть перечень направлений подготовки и специальностей и федеральные государственные образовательные стандарты.



Следовательно, по воле одного университета не получится развернуть полноценную кампанию по сворачиванию Болонской системы. Решение будет принято централизованно, а уже потом каждый вуз будет с ним разбираться, рассказали «Фонтанке» в одном из вузов. По их прогнозам, поступающих в 2023 и 2024 годах нововведения не затронут.



При этом изменения в системе образования — это не такой уж длительный и страшный процесс, как кажется. Как объяснил Андрей Шевчик, переход от специалитета к двухуровневой системе обучения занял всего один год и 10 месяцев: указ об изменениях был подписан президентом 24 октября 2007 года, а уже с 1 сентября 2009 года вузы перешли на привычные сейчас бакалавриат и магистратуру. Сейчас процесс может пойти еще быстрее, подчеркнул ректор: специалитет еще не забыли, в университетах все еще есть преподаватели с опытом работы в прежней системе.



Какой может быть новая система высшего образования

Самая обсуждаемая тема сейчас — это продолжительность обучения по разным направлениям подготовки, подчеркнул Андрей Шевчик. По гуманитарным, экономическим и IT-специальностям сроки, скорее всего, останутся теми же — для ряда направлений четырех лет вполне достаточно. Александр Шашурин считает, что специалитет сроком 4 года может стать аналогом нынешнего бакалавриата, а сроком 5 лет уже будет предусматривать возможность получения обучающимися двух и более разных квалификаций.



По мнению руководства петербургских университетов, подготовить современного инженера за четыре года — задача не из легких. Ректор Технологического института отмечает, что базовая подготовка обычно занимает первые два года обучения, общепрофессиональная — третий год, а уже глубокая профессиональная начинается только на четвертом-пятом курсе. Кроме того, студент должен пройти через минимум три летние практики на предприятии. «Мы, конечно, и за четыре года готовили инженеров, но, на мой взгляд, этого маловато», — считает Андрей Шевчик.

Ректор Горного университета предлагает похожую модель обучения. Для подготовки, к примеру, горных инженеров нужно отводить четыре года на освоение базовых инженерных дисциплин и полного цикла предметов по выбранному направлению подготовки. Дальше у студента варианта два: защитить дипломный проект и выпуститься или продолжить обучение на этапе специализации, который займет один-два года. Тогда при выпуске студент получит квалификацию по конкретной специальности, например «бурение скважин». Такая подготовка будет считаться полным высшим техническим образованием.



Сами вузы установить сроки обучения, скорее всего, не смогут — будут опираться на мнение работодателей, которое будет оформлено по итогам консультаций в министерские директивы. «Какие-то решения будут приняты и доведены до вузов, в соответствии с ними будет составляться учебный план. Было мнение, что чуть ли не сами вузы будут определять сроки. Такой вариант тоже возможен, но для унификации было бы лучше, если бы университеты шли по похожей программе, а не один вуз готовит четыре года, другой пять, третий шесть. Здесь лучше принимать единое решение учредителям», — считает Андрей Шевчик.

Исчезнет ли магистратура

При этом от магистратуры никто отказываться не собирается. Дело в том, что пути студента «специалитет» и «бакалавриат-магистратура» обычно очень разнятся: первый предполагает профессиональную подготовку, второй — путь в науку. По окончании магистратуры пишется диссертация, а этот формат работы не очень подходит для тех же инженеров, считает Андрей Шевчик. «Магистерская диссертация — это научный труд, а инженеру нужен проект или исследование», —- отметил он.



За магистратуру и ректор Горного университета: по его мнению, она позволит развивать академическую мобильность и принимать иностранных граждан из стран, участвующих в Болонском процессе. Однако программы этой формы обучения вряд ли будут массовыми —- магистратура должна быть рассчитана не более чем на 10% от общей численности студентов, считает Владимир Литвиненко.

Ректор Лесотехнического университета в эфире телеканала «Санкт-Петербург» отметила, что магистратура позволяет быстро переквалифицироваться, поэтому откажутся от нее вряд ли. Однако сейчас выпускник бакалавриата может пойти в магистратуру на бюджет, а специалитета — нет. Возможно, что после реформы высшего образования и у специалиста будет возможность продолжить учебу бесплатно, отметила Ирина Мельничук.

Почему технари так ждут возвращения специалитета



При этом руководство вузов, по крайней мере технических, в один голос твердит о том, что специалитет давно ждут. Как рассказала Ирина Мельничук, именно пятилетнее обучение позволяет выпустить не инженера-пользователя, а творческого человека, который в состоянии быть конструктором и создавать что-то новое.



«Переход к Болонской системе в России окончательно не состоялся, и в образовательных организациях высшего образования до сих пор «поклонников» специалитета больше, чем двухуровневой системы. Поэтому предполагаю, что такие изменения будут восприняты в целом как возврат к привычным образовательным моделям», — подчеркнул Александр Шашурин.

Рынок труда за 14 лет перестроился под двухуровневую систему подготовки, однако это не значит, что предприятия были очень уж довольны инженерами-бакалаврами. Хотя профессиональные стандарты сейчас ориентированы на четырехлетнее обучение, и проблем с трудоустройством у выпускников технических вузов особенно не возникало, на производстве всем уже приходилось нелегко, независимо от указанной в дипломе степени, — рассказали в вузах.



«Предприятиям было необходимо больше времени для того, чтобы доучить (выпускников бакалавриата. — Прим. ред.). Рынок труда получал наших выпускников, но высказывал пожелания, чтобы они все-таки были готовы к производственной технологической деятельности сразу после вуза», — рассказал Андрей Шевчик.

Что будет с иностранцами



С иностранными студентами, которых с каждым годом в России все больше и больше, и программами по обмену проблемы будут, скорее, технического характера, их решат введением нормативных «переходников», считает проректор ВОЕНМЕХа. В остальном, по мнению руководства вузов, реформы на международное сотрудничество повлиять не должны — вопрос в качестве образования, а не его длительности.

Студенты из-за рубежа все равно, как правило, должны подтвердить и свои знания, и диплом, поэтому признание российского образования у иностранных работодателей — вопрос подготовки выпускника, а не системы, объяснил Андрей Шевчик.



«У нас есть специальности, которые как были специалитетом, так им и остались. Например, «Химическая технология энергонасыщенных материалов» и «Химическая технология материалов современной энергетики» — там иностранцы учатся, их ничего не смущает. Сейчас раздаются мнения, что изменения станут проблемой для иностранцев. Будь это проблемой, они бы сейчас не обучались на программах специалитета», — рассказал ректор Технологического института.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

