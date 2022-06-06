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    «Система из нас вышла, а не мы из неё». Замминистра науки рассказал, что вузы РФ исключили из Болонского процесса

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    17 комментариев

    Все вузы России исключили из Болонского процесса по решению Болонской группы. Об этом 6 июня заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, передает РИА «Новости».

    «11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса», — сказал он.

    Российские образовательные организации, по слова Афанасьева, исключены из Болонского процесса, потому что ректоры вузов подписались под обращением о поддержке президента РФ Владимира Путина в связи со специальной военной операцией на Украине.

    «Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из неё», — добавил Афанасьев, выступая на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

    Как ранее сообщалось, министр Минобрнауки Валерий Фальков прогнозирует переход от болонской системы к национальной в ближайшие годы.

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    Комментарии (16)

    hal9000
    Да не было у нас Болонской системы..гимн студента и переименование специалитета в бакалавриат..??..ну не знаю..а ну еще конфедератку для фотки надеть..и мантию..и типа чувствовать себя участником болонской системы..)..ерунда это все..она была на высшем уровне..чисто формально..в принципе так все и останется..поменяются лишь вывески..так как национальной это бред..советская система тоже была с немцев содрана и ориентирована была на бедняков..короч таже самая классовость только наоборот..нам никакая уже система не подойдет так как время идет вперед..и обучать надо согласно духу времени..тчк..!
    Дежурный по объединению
    Судя по заявлению, из замминистра вышла не только система.
    ccc2308
    И очень хорошо, может вернутся к Советской системе, когда из ВУЗа выходил действительно образованный человек с конкретной специальностью, а не менеджер- на все руки мастер, а конкретно ничего не умеющий.
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