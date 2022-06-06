«Система из нас вышла, а не мы из неё». Замминистра науки рассказал, что вузы РФ исключили из Болонского процесса

Все вузы России исключили из Болонского процесса по решению Болонской группы. Об этом 6 июня заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, передает РИА «Новости».
«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса», — сказал он.
Российские образовательные организации, по слова Афанасьева, исключены из Болонского процесса, потому что ректоры вузов подписались под обращением о поддержке президента РФ Владимира Путина в связи со специальной военной операцией на Украине.
«Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из неё», — добавил Афанасьев, выступая на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
Как ранее сообщалось, министр Минобрнауки Валерий Фальков прогнозирует переход от болонской системы к национальной в ближайшие годы.