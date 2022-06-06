«Система из нас вышла, а не мы из неё». Замминистра науки рассказал, что вузы РФ исключили из Болонского процесса

Все вузы России исключили из Болонского процесса по решению Болонской группы. Об этом 6 июня заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, передает РИА «Новости».

«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса», — сказал он.

