«Спокойно, без резких изменений». Министр Фальков прогнозирует переход от болонской системы к национальной в ближайшие годы

Россия в ближайшие несколько лет сможет перейти от болонской системы к собственной национальной системе высшего образования. Об этом 2 июня заявил журналистам глава Минобрнауки Валерий Фальков.



«В этом году и в следующем, контрольные цифры приема уже распределили и какие-то изменения противопоказаны… есть процедура открытия новых образовательных программ, и практика показывает, что это все (создается) достаточно быстро. Главное задать вектор, направление и целеполагание… в ближайшие несколько лет спокойно, без резких изменений», — сказал министр (цитата по РИА Новости).

