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    «Спокойно, без резких изменений». Министр Фальков прогнозирует переход от болонской системы к национальной в ближайшие годы

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    2 комментария

    Россия в ближайшие несколько лет сможет перейти от болонской системы к собственной национальной системе высшего образования. Об этом 2 июня заявил журналистам глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    «В этом году и в следующем, контрольные цифры приема уже распределили и какие-то изменения противопоказаны… есть процедура открытия новых образовательных программ, и практика показывает, что это все (создается) достаточно быстро. Главное задать вектор, направление и целеполагание… в ближайшие несколько лет спокойно, без резких изменений», — сказал министр (цитата по РИА Новости).

    Ранее Фальков рассказал подробности отказа от болонской системы. По его словам, в национальной системе останутся и бакалавриат, и магистратура.

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    Комментарии (2)

    Чёрт Опасный
    На днях они ещё не знали куда и как они хотят перейти, а сейчас уже строят смелые прогнозы))))
    своих не бросаем
    4 класса и на завод, слова Чубайса сбываются
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