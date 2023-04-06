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    В Петербурге ребенок упал в школьном бассейне, но в больницу его привезли из дома

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    1 комментарий

    Прокуратура Невского района проводит проверку по факту травмирования ребенка в бассейне школы.

    Как сообщает пресс-служба городского ведомства 6 апреля, инцидент произошел накануне в учебном заведении на Дальневосточном проспекте.

    По данным «Фонтанки», происшествие случилось около 11 утра. Однако в больницу ребенка привезли в районе пяти вечера. Его состояние медики оценили как средней тяжести.

    В результате падения в бассейне ребенок получил травму позвоночника.

    Как уточнила директор школы Ирина Карпицкая, инцидент произошел в зоне переодевания. Второклассник сразу обратился к медсестре, но видимых травм не было. И мальчик сказал, что у него уже ничего не болит. Его состояние ухудшилось к вечеру.

    Школа находится на связи с мамой пострадавшего и готова помочь ребенку и его семье.

    Прокуратура даст оценку тому, как была организована детская спортивная деятельность и в достаточной ли мере охранялись жизнь и здоровье детей в бассейне.

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    Комментарии 1

    ilmwspb205006 Апр 2023 в 13:59
    В описанном случае я не вижу никакой проблемы. В любом спорте временами случаются огрехи. А как может реагировать тренер? "Ты норм? На сегодня хватит, иди домой отдыхать". Плавание не имеет ударной техники и отягощения. А горномное количество детей занимается боксом и тяжёлой отлетикой. Я думаю, надо защитить тренеров от истеричных поползновений непрофессионалов.
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