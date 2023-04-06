В Петербурге ребенок упал в школьном бассейне, но в больницу его привезли из дома

Прокуратура Невского района проводит проверку по факту травмирования ребенка в бассейне школы.



Как сообщает пресс-служба городского ведомства 6 апреля, инцидент произошел накануне в учебном заведении на Дальневосточном проспекте.



По данным «Фонтанки», происшествие случилось около 11 утра. Однако в больницу ребенка привезли в районе пяти вечера. Его состояние медики оценили как средней тяжести.

В результате падения в бассейне ребенок получил травму позвоночника.



Как уточнила директор школы Ирина Карпицкая, инцидент произошел в зоне переодевания. Второклассник сразу обратился к медсестре, но видимых травм не было. И мальчик сказал, что у него уже ничего не болит. Его состояние ухудшилось к вечеру.