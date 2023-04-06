Драматическая развязка. Как прошел турнир на Кубок Концерна «Алмаз — Антей»

XIV турнир по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» для школьников Поделиться Поделиться





В Петербурге с 28 марта по 1 апреля проходил XIV турнир по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» для школьников. В этом году в нем приняли участие 10 школ Невского района: №№ 641, 639, 591, 346, 527, 39, 14, 348, 498 и 268 — всего около 200 мальчишек.

В этот раз соревнования были посвящены юбилею Обуховского завода, которому 16 мая исполнится 160 лет. В честь этого события все участники посетили экскурсии в Музее истории предприятия.

Футбольная же часть получилась одной из самых напряженных за все годы существования турнира. В матче за третье место сошлись команды 641-й и 14-й школ. Чемпионы прошлогоднего турнира — футболисты из 641-й — не смогли пробиться в финал, но со значительным преимуществом завоевали бронзовые медали.

XIV турнир по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» для школьников XIV турнир по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» для школьников XIV турнир по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» для школьников XIV турнир по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» для школьников XIV турнир по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» для школьников XIV турнир по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» для школьников XIV турнир по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» для школьников Поделиться Поделиться





Особенно драматичной получилась финальная игра между школами №346 и №591. 346-я проигрывала после первого тайма со счетом 0:2. Голы за 591-ю забили Евгений Киримов и Матвей Коновалов. Однако после перерыва команда 346-й взяла себя в руки — и сначала Дмитрий Иванов сократил отставание, а затем Роман Иванов сравнял счет. Основное время завершилось со счетом 2:2. Победитель определялся в серии пенальти — точнее оказались футболисты 346-й школы. В итоге впервые в истории они забрали главный приз турнира.

— Когда мы проигрывали 0:2, я подумал: нам уже ничего не светит, — признался вратарь школы №346 Даниил Максимов. — Потом во втором тайме чуть собрались и начали забивать. Когда отыграли один мяч, я почувствовал: шанс еще есть. А уже после второго появилась уверенность. Пытались забить третий, но не получилось. В итоге доиграли до пенальти. Тренер в перерыве сказал нам, чтобы мы собрались. Немного поменяли установку на игру: те, кто был сзади, пошли вперед — например, Тема Коршунов. Именно он отдал обе голевые передачи. А на пенальти я ни о чем не думал, просто играл по мячу. Самый сложный удар был, наверное, последний. Я очень переживал. Если бы соперник попал, он бы забил, потому что я прыгнул в другую сторону. Но мяч ударил в штангу.

XIV турнир по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» для школьников, команда школы №346 Поделиться Поделиться





Автор двух результативных передач Артем Коршунов отметил, что всегда больше любил играть в пас, чем забивать. Главное, по его словам, — чтобы команда побеждала.

— В начале с нами случился какой-то мандраж, — отметил Артем. — Первый гол никто не накрыл, просто пропустили. Потом мы снова не доработали — и залетел второй. Было какое-то разочарование. Но в перерыве тренер поменял нам схему, сказал, чтобы мы собрались, что еще не все потеряно. Вышли — сразу забили первый гол. Стало полегче. Ну а дальше вы все видели.



XIV турнир по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» для школьников Поделиться Поделиться





По итогам соревнований всем участникам вручили памятные подарки, а отдельные игроки получили особые награды. Лучшим вратарем признан спортсмен школы №527 Артем Римешевский. Больше всего голов — 17 мячей — забил форвард из школы №641 Егор Котелевский. Юный футболист 591-й Евгений Кириллов был отмечен как лучший игрок турнира. В номинации «За волю к победе» награжден спортсмен из школы №268 Александр Дудаль. Приз зрительских симпатий достался футболисту школы №14 Артему Еремину.

Михаил Подвязников награждает участников XIV турнира по мини-футболу на Кубок Концерна ВКО «Алмаз — Антей» для школьников Поделиться Поделиться





— Давно у нас такого напряженного финала не было, — отметил генеральный директор АО «Обуховский завод», заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников. — Обычно 641-я школа всех выносила. В плане организации все, как всегда, прошло на высоком уровне. У нас уже отлаженный механизм. Более того, в этом году банк ВТБ практически полностью профинансировал организацию турнира. Это очень приятно, потому что сейчас время непростое — в том числе и для концерна. Мы бы в любом случае провели турнир, но когда друзья протягивают руку помощи — это всегда приятно. Мы 16 лет его проводим — за исключением двух лет, когда была пандемия. И если считать, что первым участникам было по 13 лет, сейчас они уже взрослые мужики, у которых свои дети. Получается такая связь поколений.

Михаил Подвязников также пообещал, что в следующем году турнир состоится снова. А значит — будут новые чемпионы и новые герои.

АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей», almaz-antey.ru

Фотографии предоставлены пресс-службой ФК «Алмаз-Антей»

