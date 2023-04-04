И пусть весь мир подождет. Застрявшая поперек дороги фура перекрыла Московское шоссе

Одна из крупнейших магистралей Пушкинского района Петербурга вечером 4 апреля оказалась полностью перекрыта фурой. Пробки растянулись на несколько километров в обе стороны.

Большегруз полностью перегородил Московское шоссе на пересечении с Курьерским проездом, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по кадрам, снятым очевидцами, водитель грузовика попытался развернуться, несмотря на знак «Разворот запрещен», и задел кузов соседней фуры.

В результате движение на шоссе встало. По данным «Яндекс.Пробок», затор со стороны Петербурга растянулся на 5 километров, начинаясь от КАД. Пробка со стороны области — более чем 3,5 километра.