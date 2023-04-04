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    Показания Дарьи Треповой

    И пусть весь мир подождет. Застрявшая поперек дороги фура перекрыла Московское шоссе

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    Одна из крупнейших магистралей Пушкинского района Петербурга вечером 4 апреля оказалась полностью перекрыта фурой. Пробки растянулись на несколько километров в обе стороны.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Большегруз полностью перегородил Московское шоссе на пересечении с Курьерским проездом, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по кадрам, снятым очевидцами, водитель грузовика попытался развернуться, несмотря на знак «Разворот запрещен», и задел кузов соседней фуры.

    В результате движение на шоссе встало. По данным «Яндекс.Пробок», затор со стороны Петербурга растянулся на 5 километров, начинаясь от КАД. Пробка со стороны области — более чем 3,5 километра.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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