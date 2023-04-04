Петербуржец отсудил десятки миллионов за подержанный Genesis, который дилер не смог починить за месяц

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел гражданский иск о защите прав потребителя, поданный автовладельцем к калининградскому производителю автомобилей. Мужчина купил подержанный, но еще сохранявший заводскую гарантию люксовый седан, а потом больше месяца ждал его из ремонта, чтобы снова получить неисправным.
Серо-зеленый Genesis G90 2018 года выпуска истец купил в ноябре 2021 года за 2,98 миллиона рублей, сообщает 4 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Сумму он уплатил полностью. Согласно ПТС, изготовителем автомобиля является ООО «Эллада Интертрейд», а гарантийный срок по договору составляет 4 года с момента продажи первому покупателю, без ограничений по пробегу. Гарантия начала действовать в марте 2019 года.
На третьем году гарантийного срока у машины обнаружились неполадки: отказали кнопки регулировки заднего левого сиденья, загорелась обшивка подушки безопасности, а багажник не всегда открывался с кнопки и ключа. Владелец обратился за гарантийным ремонтом к официальному дилеру.
Согласно разъяснению Верховного суда РФ, договор купли-продажи автомобиля может быть расторгнут на основании Закона «О защите прав потребителей», если в течение хотя бы одного года гарантии владелец не мог им пользоваться более 30 дней. Genesis пробыл в ремонте у дилера 35 дней и вернулся к хозяину 30 декабря 2021 года. Со слов мастера, в рабочем состоянии. Однако в праздники левое заднее сиденье автомобиля снова перестало регулироваться. Когда истец снова привез машину к дилеру, ему сказали, что придется подождать какое-то время, чтобы ее приняли в работу.
В итоге суд взыскал с производителя в пользу покупателя не только ту сумму, что он потратил на покупку машины, но и более 30 миллионов рублей компенсации за убытки и просрочки. В общую сумму вошли 10 998 000 рублей разницы в стоимости автомобилей, 8 500 000 рублей неустойки за просрочку удовлетворения требования о возврате стоимости товара, аналогичная неустойка в размере 0,5% от стоимости соответствующего товара, 15 740 000 рублей за каждый день просрочки, пока решение суда не будет исполнено, 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, 11 264 000 рублей штрафа, 8000 рублей за расходы на оценку рыночной стоимости автомобиля, 126 тысяч рублей расходов на две судебные экспертизы, 60 тысяч рублей за услуги представителя и еще 45,5 тысячи рублей за госпошлину.