Петербуржец отсудил десятки миллионов за подержанный Genesis, который дилер не смог починить за месяц

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел гражданский иск о защите прав потребителя, поданный автовладельцем к калининградскому производителю автомобилей. Мужчина купил подержанный, но еще сохранявший заводскую гарантию люксовый седан, а потом больше месяца ждал его из ремонта, чтобы снова получить неисправным.

Серо-зеленый Genesis G90 2018 года выпуска истец купил в ноябре 2021 года за 2,98 миллиона рублей, сообщает 4 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Сумму он уплатил полностью. Согласно ПТС, изготовителем автомобиля является ООО «Эллада Интертрейд», а гарантийный срок по договору составляет 4 года с момента продажи первому покупателю, без ограничений по пробегу. Гарантия начала действовать в марте 2019 года.

На третьем году гарантийного срока у машины обнаружились неполадки: отказали кнопки регулировки заднего левого сиденья, загорелась обшивка подушки безопасности, а багажник не всегда открывался с кнопки и ключа. Владелец обратился за гарантийным ремонтом к официальному дилеру.

Согласно разъяснению Верховного суда РФ, договор купли-продажи автомобиля может быть расторгнут на основании Закона «О защите прав потребителей», если в течение хотя бы одного года гарантии владелец не мог им пользоваться более 30 дней. Genesis пробыл в ремонте у дилера 35 дней и вернулся к хозяину 30 декабря 2021 года. Со слов мастера, в рабочем состоянии. Однако в праздники левое заднее сиденье автомобиля снова перестало регулироваться. Когда истец снова привез машину к дилеру, ему сказали, что придется подождать какое-то время, чтобы ее приняли в работу.