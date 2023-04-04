Путепровод над КАД на Рябовском шоссе на неделю сузят из-за ремонта дороги

Дорожные работы на неделю ограничат движение на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Рябовским шоссе. Там будут устранять колейность.
С 8 по 14 апреля на путепроводе над 39-м километром КАД в составе развязки с Рябовским шоссе будут попеременно перекрывать одну полосу в сторону Всеволожска, сообщает 4 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На второй полосе, оставшейся для проезда, при этом будут ограничивать скорость движения до 40 км/ч.
Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Выполнит их ООО СПК «Зелёный город». Сроки ремонта могут быть скорректированы с учетом погодных условий, добавляют в дорожном управлении.