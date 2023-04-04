В Воронеже человек упал на машину с 19 этажа и встал на ноги

Мужчина выпал с 19 этажа в Воронеже и приземлился на крышу стоящей машины. Он выжил и даже смог тут же встать на ноги — с помощью спасателей. Об этом рассказал РИА Новости 4 апреля представитель экстренных служб.



«Вызов на улицу Колесниченко поступил вечером 3 апреля. Мужчина 1982 года рождения упал с 19 этажа на машину», — сказал собеседник агентства.



По его словам, мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии с травмами головы и позвоночника.



«Вести Воронеж» уточняют, что инцидент произошёл на улице Лётчика Колесниченко 3 апреля около 20 часов. По словам очевидцев, мужчина лет 30 на вид что-то кричал с лоджии верхнего этажа, а потом полетел вниз. Местные жители вызвали скорую помощь и спасателей. Сотрудники МЧС вытащили мужчину из искорёженной машины и посадили на скамейку, а затем его забрали медики.

