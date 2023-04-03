    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    3 м/с, с-в

    769мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd77.32eur84.11
    ТЕМА ДНЯ

    Дарью Трепову задержали

    #отЛИЧНЫЙпитер

    На два укуса. Как сходить в ресторан высокой кухни — инструкция по применению

    2163
    Фото: stock.adobe.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Зачем ходить в рестораны высокой кухни? Как потратить в них деньги и остаться довольным? Наивные вопросы читателей про дорогие заведения мы задали шеф-поварам, рестораторам и сомелье Петербурга. Вот что ответили те, кто изрядно поколесил по миру, исследуя современные гастрономические течения.

    Как правильно знакомиться с высокой кухней

    Высокая кухня — это не про «утолить голод». В такие рестораны ходят за новыми эмоциями и впечатлениями, напоминают эксперты.

    «От высокой кухни не стоит ждать привычных вкусов «как у бабушки», а также объемных порций для быстрого насыщения, — предупреждает Анатолий Жданов, шеф-сомелье винных баров ProstoVino, сооснователь винного клуба «Дети понедельника». — Самая лучшая подготовка к посещению — правильный настрой. Настрой на гастрономическое приключение и новые впечатления».

    Анатолий Жданов, шеф-сомелье винных баров ProstoVino
    Анатолий Жданов, шеф-сомелье винных баров ProstoVino
    ПоделитьсяПоделиться

    «Шеф-повар года» национальной премии Wheretoeat St.Petersburg 2022 Артем Гребенщиков (Bourgeois Bohemians) убежден: дорогое заведение начинается с шефа. Гость идет не «в ресторан», а «на шефа», чьим отражением являются заведение и меню.

    «Я всегда, по возможности, пытаюсь познакомиться с шефом, пообщаться, понять, как он мыслит», — говорит Артем.

    Обычному посетителю в помощь интернет: соцсети знают все.

    Артем Гребенщиков, шеф-повар
    Артем Гребенщиков, шеф-повар
    ПоделитьсяПоделиться

    Как потратить деньги и не остаться разочарованным

    Начнем с главного: лучше всего выбирать ресторан по карману, чтобы чувствовать себя комфортно, отмечает Ренат Маликов (ресторанная группа Duoband).

    Анатолий Жданов предлагает выбрать сет-меню от шефа, если такое есть. Оно позволит наиболее полно познакомиться со всеми кулинарными идеями повара в четко продуманной и срежиссированной профессионалом последовательности.

    Ренат Маликов (в центре), ресторанная группа Duoband
    Ренат Маликов (в центре), ресторанная группа Duoband
    ПоделитьсяПоделиться

    «По описаниям блюд в меню a la carte бывает сложно понять их полный состав и внешний вид, — рассказывает сомелье. — Мой совет — довериться шефу и отнестись к происходящему как к приключению, выбирая несколько блюд из любимых продуктов и несколько экспериментальных. Размеры порций в ресторанах высокой кухни позволяют заказать 4–6 блюд на одного человека без чувства пресыщения».

    Если вы пришли с компанией, не бойтесь пробовать много разного и заказывать закуски для общей дегустации: официанты без проблем принесут дополнительные тарелки.

    Фото: stock.adobe.com
    ПоделитьсяПоделиться

    По каким критериям выбрать заведение

    Что тут лукавить: прежде всего смотрим на ценовую политику. Дальше — на отзывы работников ресторанной индустрии, опытных «едоков» и людей, чьим вкусам доверяем. Помогут в выборе видеообзоры и фотографии блюд с интересной подачей в соцсетях.

    Фото: stock.adobe.com
    ПоделитьсяПоделиться

    «Я не пойду в ресторан, если не могу туда дозвониться, — добавляет критериев Надежда Третьякова, совладелица и управляющая рестораном Nordic (№23 в Wheretoeat St.Petersburg 2022). — Значит, они не ждут гостей. Не люблю сложную систему бронирования или депозитную систему, когда ты заранее должен отправить деньги, не зная, сможешь ли их реализовать в итоге».

    Надежда Третьякова, совладелица и управляющая рестораном Nordic
    Надежда Третьякова, совладелица и управляющая рестораном Nordic
    ПоделитьсяПоделиться

    На что обращать внимание в ресторане, кроме цен

    Прежде всего, смотрим на само меню и его креативность.

    «В ресторане высокой кухни меню не должно быть большим, в нём должны быть отражены сезонные ингредиенты и, на мой взгляд, не может быть популярных блюд, используемых другими ресторанами», — считает Артем Гребенщиков.

    Фото: stock.adobe.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Шеф-сомелье Анатолий Жданов объяснил, зачем он сам всегда смотрит винную карту, даже если не собирается ничего из нее пробовать: «По уровню карты можно понять уровень ресторана в целом: есть ли в ней вертикальные коллекции и редкие образцы, какова общая ценовая политика».

    Ресторан — это театр, где каждый сотрудник — актер, считает Надежда Третьякова. А потому важно, как вам преподнесут гастрономические изыски.

    «Никогда не забуду девушку-сомелье в мишленовском ресторане Demo (Хельсинки): она с таким азартом описывала вина у меня в бокале, подбирая красивые и «вкусные» эпитеты и при этом похлопывая меня по плечу! — вспоминает эксперт.

    Фото: stock.adobe.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Напомним, оргкомитет национальной ресторанной премии Wheretoeat представил шорт-лист лучших российских ресторанов 2023 года. В список попали 24 заведения Северной столицы (в лонг-листе — более 130). Финал премии состоится в нашем городе 7 апреля. Мероприятие проводится при поддержке комитета по развитию туризма Петербурга.

    Фото: stock.adobe.com
    Анатолий Жданов, шеф-сомелье винных баров ProstoVino
    Анатолий Жданов, шеф-сомелье винных баров ProstoVino
    Артем Гребенщиков, шеф-повар
    Артем Гребенщиков, шеф-повар
    Ренат Маликов (в центре), ресторанная группа Duoband
    Ренат Маликов (в центре), ресторанная группа Duoband
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Надежда Третьякова, совладелица и управляющая рестораном Nordic
    Надежда Третьякова, совладелица и управляющая рестораном Nordic
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com

    О проекте «(От)Личный Петербург»

    «Фонтанка» составила новый гид по городу,     где вы узнаете о «вечных» местах Ленинграда и Петербурга (от культовой пышечной до кафе, где был Пушкин перед дуэлью), винтажных магазинах и крафтовых мастерских, гастрономических приключениях и дизайнерских отелях, банях, общественных пространствах, местах для отдыха с семьей, о лучших экскурсионных проектах, местах съемок кино и секретных коллекциях музеев.

    Читайте наш     путеводитель, осваивайте с ним новые маршруты!

    Проект     «(От)Личный Петербург» проводится совместно с комитетом по развитию туризма.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close