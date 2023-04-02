На Выборгском шоссе «Майбах» развалился на части и сгорел после ДТП

Фатальной для автомобиля стала встреча с ограждением на Выборгском шоссе в десятом часу вечера. Как рассказали «Фонтанки» очевидцы, «Майбах» на солидной скорости выскочил на разделительную полосу у Елизаветинской улицы, оседлал ограждение и не уцелел.

На севере Петербурга водитель устроил краш-тест немецкому автомобилю. «Майбах» его не прошёл, десять пожарных разбирались с последствиями.

Колесо и обломки разлетелись в разные стороны. Водитель после удара сумел выбраться из машины. Времени оценить состояние - своё и автомобиля - у него не было: «Майбах» загорелся.



Проезжавшие мимо могли наблюдать сначала пламя, а потом то, что осталось от автомобиля.

