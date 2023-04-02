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    На Выборгском шоссе «Майбах» развалился на части и сгорел после ДТП

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    читатель «Фонтанки»

    На севере Петербурга водитель устроил краш-тест немецкому автомобилю. «Майбах» его не прошёл, десять пожарных разбирались с последствиями.

    Фатальной для автомобиля стала встреча с ограждением на Выборгском шоссе в десятом часу вечера. Как рассказали «Фонтанки» очевидцы, «Майбах» на солидной скорости выскочил на разделительную полосу у Елизаветинской улицы, оседлал ограждение и не уцелел.

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    Колесо и обломки разлетелись в разные стороны. Водитель после удара сумел выбраться из машины. Времени оценить состояние - своё и автомобиля - у него не было: «Майбах» загорелся.

    Проезжавшие мимо могли наблюдать сначала пламя, а потом то, что осталось от автомобиля.

    «Сгорели сгораемые части», - уточнили в ГУ МЧС по Петербургу.

    Автомобильный пожар тушили два расчёта. Водитель в это время объяснялся с сотрудниками ГИБДД.

    Пожарные справились минут за пятнадцать, пострадавших, кроме железа, нет.

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