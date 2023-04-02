Скончался японский композитор Рюити Сакамото — он писал для фильмов Бертолуччи и телефонов

Японский композитор Рюити Сакамото, известный музыкой к фильмам Бернардо Бертолуччи «Последний император», «Под покровом небес» и «Маленький Будда», скончался в возрасте
Музыкант, награжденный премиями «Оскар», «Грэмми», BAFTA и «Золотым глобусом», работал в самых разных направлениях — создал синтипоп-трио «Yellow Magic Orchestra», играл джаз, неоклассику, поп-музыку, авангард. А в 2005 году по заказу финского концерна Nokia создал пакет сигнальных мелодий для мобильных телефонов
Среди известных его киноработ — музыка к фильмам Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Вавилон» и «Выживший», «Высокие каблуки» Педро Альмодовара, «Глаза змеи» и «Роковая женщина» Брайана Де Пальмы. Сакамото также писал музыку к церемонии открытия Олимпийских игр в Барселоне.
О неизлечимой болезни композитора стало известно в 2014 году.