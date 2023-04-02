    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -2

    3 м/с, с-в

    766мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd77.32eur84.11

    Скончался японский композитор Рюити Сакамото — он писал для фильмов Бертолуччи и телефонов

    1258
    3 комментария

    Японский композитор Рюити Сакамото, известный музыкой к фильмам Бернардо Бертолуччи «Последний император», «Под покровом небес» и «Маленький Будда», скончался в возрасте 71 года — сообщает 2 апреля Yomiuri. Его не стало 28 марта.

    Музыкант, награжденный премиями «Оскар», «Грэмми», BAFTA и «Золотым глобусом», работал в самых разных направлениях — создал синтипоп-трио «Yellow Magic Orchestra», играл джаз, неоклассику, поп-музыку, авангард. А в 2005 году по заказу финского концерна Nokia создал пакет сигнальных мелодий для мобильных телефонов серии 8800.

    Среди известных его киноработ — музыка к фильмам Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Вавилон» и «Выживший», «Высокие каблуки» Педро Альмодовара, «Глаза змеи» и «Роковая женщина» Брайана Де Пальмы. Сакамото также писал музыку к церемонии открытия Олимпийских игр в Барселоне.

    О неизлечимой болезни композитора стало известно в 2014 году.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close