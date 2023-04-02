Скончался японский композитор Рюити Сакамото — он писал для фильмов Бертолуччи и телефонов

Японский композитор Рюити Сакамото, известный музыкой к фильмам Бернардо Бертолуччи «Последний император», «Под покровом небес» и «Маленький Будда», скончался в возрасте 71 года — сообщает 2 апреля Yomiuri. Его не стало 28 марта.



Музыкант, награжденный премиями «Оскар», «Грэмми», BAFTA и «Золотым глобусом», работал в самых разных направлениях — создал синтипоп-трио «Yellow Magic Orchestra», играл джаз, неоклассику, поп-музыку, авангард. А в 2005 году по заказу финского концерна Nokia создал пакет сигнальных мелодий для мобильных телефонов серии 8800 .