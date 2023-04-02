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    В Петербурге заказали документацию для первого этапа зеленой линии метро. Она нужна, чтобы начать строительство

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    32 комментария

    «Метрострой Северной столицы» ищет подрядчика для рабочей документации под первый этап зеленой линии метро. Она должна быть готова до 12 мая.

    Запрос котировок 31 марта, максимальная стоимость — 91 миллион рублей. Полностью титул торгов звучит так: «Выполнение работ по разработке рабочей документации под производственную программу 2023 года по объекту "Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции "Улица Савушкина". Основной этап строительства. Обделка тоннелей».

    Такая необычная формулировка для метро, где обычно указаны и начальный, и финальный пункты строительства, судя по всему, связан со специфической ситуацией на зеленой линии. Положительное заключение на данный момент получила проектная документация только на первый этап с ограниченным объемом, на второй — еще в экспертизе. «Фонтанка» писала, что проект будут отправлять на экспертизу этапами, чтобы не тормозить работы.

    Судя по техзаданию, сейчас речь идет о решениях по так называемой «стене в грунте» в торцах станции «Яхтенная» (она же «Туристская» и «Богатырская»), цементации, блокам железобетонной обделки тоннелей, стройгенплану строительной площадки станции «Яхтенная». Сама станция появится севернее пересечения Туристской улицы и Богатырского проспекта, следующая — «Планерная» или «Зоопарк» — северо-восточнее перекрестка Шуваловского и Комендантского проспектов.

    Обзорная схема района выполнения инженерно-геодезических изысканий
    Обзорная схема района выполнения инженерно-геодезических изысканийФото: Ленмерогипротранс / ОАО «Гильдия геодезистов»
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    Судя по проектной документации, километр тоннеля от стартового котлована на Туристской улице до станции «Яхтенная» пройдет на глубине до 11 метров, сама станция расположится на 21 метре. Далее тоннель 2,5 километра идет на глубине от 10 до 38 метров до «Планерной» (31 метр) и еще полкилометра — до демонтажной камеры.

    «Фонтанка» рассказывала, что в стартовом котловане идет монтаж проходческого щита, чтобы продолжать линию метро от «Беговой» (рабочее название «Улица Савушкина») на север к «Планерной» через «Туристскую». Это будет первое новое строительство подземки в городе с тех пор, как в Петербурге сменился генподрядчик. В плане Смольного появление двух новых станций отнесено на 2026 год.

    Обзорная схема района выполнения инженерно-геодезических изысканий
    Обзорная схема района выполнения инженерно-геодезических изысканийФото: Ленмерогипротранс / ОАО «Гильдия геодезистов»

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    Комментарии 32

    Гость02 Апр 2023 в 15:04
    Обделка 😂
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