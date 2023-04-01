Микрокредитная организация позвонила екатеринбуржцу 4 444 раза за три дня. Директора компании оштрафовали

В Екатеринбурге микрокредитная организация позвонила мужчине 4 444 раза за три дня, чтобы напомнить о долге. Звонки поступали с периодичностью в несколько секунд. Об этом 31 марта рассказали в УФССП по Свердловской области.



Мужчина пожаловался на действия организации судебным приставам. Было установлено, что у него действительно есть просроченная задолженность. Действия организации, позвонившей должнику больше четырёх тысяч раз, в УФССП расценили как оказание психологического давления.



В отношении организации был составлен протокол о нарушении требований законодательства о защите прав физических лиц при работе по возврату задолженности. Руководителю организации назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, однако постановление в законную силу ещё не вступило.

