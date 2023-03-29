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    Девочку с критически низким весом госпитализировали в Тихвине. Следствие винит мать

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    В Тихвине госпитализировали девочку с дефицитом массы тела. Следователи установили, что ребёнок сильно похудел в связи с тем, что его мать систематически не исполняла родительские обязанности. В СК России по Ленобласти в отношении женщины возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом 29 марта сообщает телеграм-канал Следкома.

    Девочку изъяли из семьи и передали под опеку. Сейчас её жизни и здоровью ничто не угрожает, отмечают в СК.

    В рамках предварительного следствия по делу правовую оценку дадут также работе должностных лиц органов профилактики.

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    Дефицит массы телаДетиРодительские обязанности
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