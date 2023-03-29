Лесовоз разворотил легковую на трассе «Сортавала» под Сосново

Серьезная авария с участием грузовика произошла днем 29 марта на трассе А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти. Предварительно известно о двух пострадавших.
Около 15:00 от службы «112» поступила информация о столкновении КАМАЗа и легкового автомобиля на 45-м километре федеральной дороги «Сортавала» в направлении Петербурга, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Предварительно известно о двух пострадавших. На место направили представителей обслуживающей дорогу подрядной организации.
В результате ДТП травмы получили 39-летний водитель и 33-летняя пассажирка «Фольксвагена», сообщили 47News в дорожной полиции. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают, что авария произошла в 10 километрах от Сосново. Судя по кадрам с места ДТП, столкнулись легковой Volkswagen Jetta и пустой лесовоз. Легковая получила серьезные повреждения.
Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.