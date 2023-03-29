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    Петербургскому лицею присвоили имя Героя России, погибшего через три дня после начала боевых действий на Украине

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    Петербургскому лицею № 369 присвоено имя Героя Российской Федерации Александра Жихарева. Торжественная церемония открытия адресного знака прошла 29 марта, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

    Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

    Выпускник 369-го лицея, капитан Александр Жихарев погиб 27 февраля 2022 года под Харьковом. Он посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. «Александр спас друзей ценой своей жизни. В семье Жихаревых всегда учили дружить, любить и защищать Родину», — сообщил во время торжественной церемонии губернатор Петербурга Александр Беглов.

    Отец Жихарева сейчас находится на фронте. А сын погибшего офицера с 1 сентября пойдёт в 369-й лицей учиться. В декабре прошлого года на здании школы была установлена памятная доска герою.

    Александр БегловГубернатор Александр БегловЛицейАлександр Жихарев
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