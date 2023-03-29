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    «Спас десятки жизней наших ребят». В Петербурге похоронили погибшего на фронте сотрудника УК

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    На Белоостровском кладбище похоронили погибшего при боевых действиях на Украине Нелсона Багдасаряна. Об этом сообщили муниципальные чиновники в паблике поселка Песочный «Вконтакте» 29 марта.

    Похороны состоялись два дня назад. 43-летнего добровольца похоронили на Аллее Доблести. «Нелсон героически погиб осенью 2022 года, прикрывая своих товарищей. До некоторого момента он считался пропавшим без вести», — отмечается в сообщении.

    Фото: предоставлено муниципальным образованием Песочный
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    Житель посёлка Песочный Нелсон Багдасарян работал в управляющей компании техником, летом 2022 года ушёл добровольцем на фронт. За плечами у него участие в нескольких военных кампаниях. «Он был бойцом и профессиональным фельдшером. Спас десятки жизней наших ребят», — добавили в администрации.

    О том, как жены мобилизованных и добровольцев пытаются добиться отпусков для своих мужей, читайте на «Фонтанке».

    Фото: предоставлено муниципальным образованием Песочный

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    ПохороныПохороны военного
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