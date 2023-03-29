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    Больше 700 машин убирают последствия снегопада. Петербуржцев просят быть внимательнее с деревьями

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    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Заканчивается первый месяц весны, а в Петербурге — снежная сказка. Только за 28 марта городу насыпало более 9 см снега, и в ближайшие дни погода не собирается останавливаться. Ходить по улице просят осторожнее: деревья уже не выдерживают тяжести.

    Улицы Петербурга в среду от снега чистят 728 уборочных машин и 1 036 работников ручного труда, сообщает 29 марта пресс-служба комитета по благоустройству. Дворники убирают пешеходные переходы, узкие тротуары, остановки и лотковую зону. Еще 253 машины и 931 специалист работают в садах, парках и скверах.

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    За сутки 28 марта в Петербурге насыпало 9,2 см снега. «Рекорд этого года ещё не побит, но к тому идёт», — отмечают в комитете. К 9 часам утра 29 марта синоптики сообщали, что в общей сложности в Петербурге выпало до 16 см осадков.

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    Под тяжестью мокрого липкого снега уже начали падать деревья. Поэтому в Смольном просят быть особенно внимательными на улице. Вопросы по уборке улиц принимает круглосуточная дежурная служба комитета по благоустройству по телефону: 314–60–13, а номера телефонов подведомственных предприятий можно узнать на сайте комитета.

    О том, как Петербург переживает весенний снегопад, следите в онлайн-трансляции «Фонтанки».

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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