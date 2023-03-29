Мощный снегопад в Петербурге: онлайн-трансляция с заметенных улиц

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти в связи с ухудшением погодных условий обратилось к водителям.

«На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области идут осадки в виде мокрого снега и дождя, в связи с чем сильно осложнилась дорожная обстановка. В связи с ухудшением дорожной обстановки Госавтоинспекция призывает водителей быть крайне осторожными и внимательными. Соблюдайте дистанцию и боковой интервал, будьте аккуратнее при совершении маневров на дороге», — сообщили в ведомстве.

В непогоду во время снегопада водителей просят снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП.

