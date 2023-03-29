Мощный снегопад в Петербурге: онлайн-трансляция с заметенных улиц

Мощный снегопад в Петербурге превратил город в один большой сугроб. Снег будет продолжаться весь день, как и устранение коммунальщиками последствий. «Фонтанка» следит за разгулом стихии в городе в режиме онлайн.
Можно устраивать викторину - кто есть кто. А вы всех узнаёте?
На улицах в центре Петербурга работает уборочная техника. Работы предстоит не мало..
Северо-Западное УГМС сообщает, что 29 марта в Петербурге днем будет идти мокрый снег. Местами — налипание мокрого снега. Ветер будет западным, северо-западным умеренным. Температура воздуха 0...+2 гр. Атмосферное давление будет повышаться.
Наши корреспонденты отправились гулять по заметенным улицам Петербурга. Посмотрите на эту зимнюю сказку в конце марта.
Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти в связи с ухудшением погодных условий обратилось к водителям.
«На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области идут осадки в виде мокрого снега и дождя, в связи с чем сильно осложнилась дорожная обстановка. В связи с ухудшением дорожной обстановки Госавтоинспекция призывает водителей быть крайне осторожными и внимательными. Соблюдайте дистанцию и боковой интервал, будьте аккуратнее при совершении маневров на дороге», — сообщили в ведомстве.
В непогоду во время снегопада водителей просят снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП.
К 10 утра на дорогах Петербурга пять баллов по оценке Яндекса.
Погода вернула в Петербург новогоднюю атмосферу. Город, который еще недавно грелся в первых лучах весеннего солнца, снова засыпало снегом. И в ближайшее время он не прекратится. По словам синоптика Михаила Леуса, всё может продлиться вплоть до четверга. А температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов.
Порывы северо-западного ветра будут достигать 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба. На дорогах гололёд.