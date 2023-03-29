Главный синоптик Петербурга: Снег прекратится скоро — на фоне другого погодного сюрприза

Мощный снегопад — это ещё не все зимние сюрпризы, которые нам готовит нынешний март. Через несколько часов будет очень морозно. Ещё одна необычная деталь — контрасты погоды в соседних регионах и даже внутри одной области.
«Атмосферный фронт разделил территорию на две части, тёплую и холодную, по линии Санкт-Петербург — Луга — Великие Луки. Вчера днем, когда в Пскове была отрицательная температура воздуха, на востоке Новгородской области температура повышалась до +8...+9,9 гр.», — рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Атмосферный фронт, сегодня ночью проходивший над Петербургом, продолжает движение на восток, «поэтому большую часть дня осадки в виде снега будут сохраняться». Снег прекратится только следующей ночью, когда существенно похолодает — до минус 3–8 градусов.
«На востоке Ленинградской области сейчас всё ещё теплый сектор циклона и температура воздуха до +3…+5 гр. Осадки дошли до Тихвина, но там всё ещё дождь. Снег и туда постепенно придет, и отрицательная температура тоже», — отмечает Колесов.
Напомним, за сутки в Петербурге выпала почти половина месячной нормы осадков. Город превратился в зимнюю сказку — «Фонтанка» показывала фотографии. Однако на дорогах непросто, хотя сильных пробок нет.