Главный синоптик Петербурга: Снег прекратится скоро — на фоне другого погодного сюрприза

Мощный снегопад — это ещё не все зимние сюрпризы, которые нам готовит нынешний март. Через несколько часов будет очень морозно. Ещё одна необычная деталь — контрасты погоды в соседних регионах и даже внутри одной области.



«Атмосферный фронт разделил территорию на две части, тёплую и холодную, по линии Санкт-Петербург — Луга — Великие Луки. Вчера днем, когда в Пскове была отрицательная температура воздуха, на востоке Новгородской области температура повышалась до +8...+9,9 гр.», — рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

