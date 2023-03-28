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    СК показал видео столкновения поезда и легковушки под Джанкоем

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    2 комментария

    ГСУ СК России по Республике Крым 28 марта опубликовало видео, на котором запечатлён момент столкновения поезда Севастополь – Петербург и легкового автомобиля. На кадрах видно, что «Шкода» въехала на переезд, когда горел запрещающий сигнал. В результате инцидента погибли четыре человека, находившихся в машине – таксист и женщина с двумя детьми.

    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    Трагедия произошла около 20:30 на перегоне Урожайная – Отрадная под Джанкоем. По предварительной информации, водитель «Шкоды» видел движущийся состав, но попытался проскочить. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

    На месте происшествия работают следователи и криминалисты, опрашиваются свидетели инцидента, машинист и персонал поезда.

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    Комментарии 2

    alex_k28 Мар 2023 в 23:36
    у водителя слабоумие было? иначе это никак не объяснить
    +0−0
    Alex Gold28 Мар 2023 в 23:36
    самые уверенные. опытные и спешащие.
    умирают
    +0−0
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