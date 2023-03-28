СК показал видео столкновения поезда и легковушки под Джанкоем

ГСУ СК России по Республике Крым 28 марта опубликовало видео, на котором запечатлён момент столкновения поезда Севастополь – Петербург и легкового автомобиля. На кадрах видно, что «Шкода» въехала на переезд, когда горел запрещающий сигнал. В результате инцидента погибли четыре человека, находившихся в машине – таксист и женщина с двумя детьми.
Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации
Трагедия произошла около 20:30 на перегоне Урожайная – Отрадная под Джанкоем. По предварительной информации, водитель «Шкоды» видел движущийся состав, но попытался проскочить. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, опрашиваются свидетели инцидента, машинист и персонал поезда.